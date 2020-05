00:32 Uhr

Schneller im Internet surfen

Telekom baut in Mörslingen und Schwenningen aus

Die Telekom baut ihr Glasfaser-Netz im Neubaugebiet „Dreifaltigkeit II“ in Finningen im Ortsteil Mörslingen aus. 32 Bauherren können nach der Fertigstellung schnelles Internet nutzen. Damit hat der Kunde einen Anschluss, der alle Möglichkeiten bietet: Wie zum Beispiel Video-Streaming oder Arbeiten von zu Hause. Er eignet sich auch für Telemedizin und Smart Home. Das maximale Tempo beim Herunterladen beträgt 1 GBit/s. Beim Heraufladen sind es 100 MBit/s.

„Wir treiben die Digitalisierung in Stadt und Land voran. Jetzt ist auch das Neubaugebiet ‚Dreifaltigkeit II‘ in Finningen im Ortsteil Mörslingen dabei“, sagt Bernd Glaubitz, Regionalmanager der Deutschen Telekom, in der Pressemitteilung. Und auch in Schwenningen soll die Mobilfunk-Versorgung noch besser werden. Die Telekom hat dafür einen Standort neu gebaut. Durch den Ausbau vergrößert sich die Mobilfunk-Abdeckung und es steht insgesamt auch mehr Bandbreite zur Verfügung. Auch der Empfang in den Gebäuden verbessert sich, heißt es. (pm)

Themen folgen