Schnelltests auch an Pfingsten

Um bei weiteren Lockerungen der Corona-Maßnahmen und den damit verbundenen Öffnungen des Einzelhandels, der Gastronomie und der Freizeiteinrichtungen die Nachfrage nach Corona-Antigenschnelltests bedienen zu können, erweitert das Testzentrum, das die Stadt Dillingen, die DSDL und die Dr.-Schneider-Apotheken mit Unterstützung des Bayerischen Roten Kreuzes betreiben, ab sofort seine Öffnungszeiten. Das Testzentrum, das sich im Foyer des Hallenbads in der Ziegelstraße befindet, hat nun von Montag bis Freitag von 7.45 Uhr bis 19 Uhr durchgehend geöffnet.

Eine Terminreservierung ist unter http://corona-schnelltest-dlg.de möglich und ratsam, um zum gewünschten Zeitpunkt den Test durchführen zu können. In Ausnahmefällen ist auch eine Testung ohne Voranmeldung möglich, allerdings ist dann laut Pressemitteilung mit einer längeren Wartezeit zu rechnen. Über die Pfingstfeiertage ist die Testung ebenfalls möglich. Samstag, Sonntag und Montag, jeweils von 10 bis 12 Uhr. Das zertifizierte Testergebnis wird in drei Sprachen (Deutsch, Englisch, Französisch) ausgestellt und ist auf Wunsch auch in die Corona-Warn-App des Bundes integrierbar. (pm)