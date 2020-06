11:20 Uhr

Schock: Bei Dillingen Vögel über Feld aufgehängt

Plus Eine gruselige Szenerie zeigt sich auf Maisfeldern im Dillinger Ortsteil Kicklingen. Das ist passiert.

Von Vanessa Polednia

Bei einem sonntäglichen Spaziergang vor zwei Wochen zeigt sich Josef Kapfer aus Höchstädt ein grausiges Bild: In zwei Maisfeldern zwischen Höchstädt und Kicklingen waren Vögel an den Beinen aufgehängt. „Wie in einem Gruselfilm“, beschreibt Kapfer die Szenerie und fragte sich, ob so etwas erlaubt sei.

Dillinger Polizei stimmt Landwirt um

Der Fall ist der Polizeiinspektion Dillingen bekannt. Am 13. Juni hatten die Beamten bereits den Landwirt der Felder kontaktiert. Dieser hatte nach eigenen Angaben die Vögel zur Abschreckung von lebenden Artgenossen aufgehängt, die das Saatgut fressen. „Tiere aufzuhängen, kommt nicht gut an, und der Mann zeigte sich einsichtig“, sagt Polizeihauptmeisterin Katharina von Rönn am Dienstag auf Nachfrage.

Aufgehängte Vögel bei Dillingen: Keine Straftat

Der Bauer hatte damals angegeben, die Dohlen nicht selbst erlegt, sondern sie im eingefrorenen Zustand von einem Jagdpächter erhalten zu haben, der hierfür eine Genehmigung gehabt hätte. „Daher ist das Aufstellen der Tierkadaver nur eine Ordnungswidrigkeit im Sinne des Tierische-Nebenprodukte-Beseitigungsgesetzes“, so von Rönn.

Der Landwirt hatte sein Wort gehalten. Zwei Tage nach dem Polizeianruf waren die makabren Vogelscheuchen nicht mehr in den Maisfeldern zu sehen.

