Schon wieder Radmuttern an Auto gelockert - dieses Mal in Dillingen

Erneut hat ein Unbekannter in Dillingen die Radmuttern an einem Auto gelöst. Es ist bereits der vierte Fall innerhalb weniger Tage in der Region, mit dem es die Dillinger Polizei zu tun hat.

Plus Ein 29-jähriger Dillinger bemerkt gerade noch rechtzeitig das schwammige Fahrverhalten seines Wagens. Es ist bereits der vierte Fall mit gelockerten Radmuttern innerhalb weniger Tage.

Von Berthold Veh

Erneut hat ein Unbekannter in der Region Radmuttern an einem Auto gelockert – dieses Mal in Dillingen. Ein 29-Jähriger erschien am Montagnachmittag bei der Polizeiinspektion Dillingen, um Anzeige wegen eines gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr zu erstatten.

Alle Radmuttern der linken Räder gelockert

An seinem Auto, einem Renault, waren am Sonntag in der Zeit zwischen 1 und 8 Uhr alle Radmuttern der beiden linken Räder gelockert worden. Das Fahrzeug stand im Tatzeitraum vor der Wohnanschrift des 29-Jährigen in der Schultheißstraße in Dillingen.

Der Mann bemerkte erst bei einer Fahrt am Sonntagabend auf der Bundesstraße 16 bei Dillingen, dass sein Wagen ein schwammiges Fahrverhalten hatte. Der 29-Jährige hielt deshalb am Fahrbahnrand an. Wie die Polizei mitteilt, konnte nur durch das rechtzeitige Reagieren des Autofahrers ein Verkehrsunfall beziehungsweise ein größerer Schaden verhindert werden.

Das Auto stand am Zwechgraben in Lauingen

Dies ist bereits der vierte Fall innerhalb von zwei Wochen, dass die Polizeiinspektion Dillingen mit gelockerten Radmuttern zu tun hat. Eine 40-jährige Lauingerin hatte am Samstagmorgen, 20. Juni, laute Geräusche am Vorderrad ihres Audi bemerkt – und sofort eine Werkstatt aufgesucht. Dort wurde nach Angaben der Polizei festgestellt, dass am Vorderrad des grauen Audi A3 alle Radmuttern gelockert worden waren. Das Auto war zuvor am Zwerchgraben in Lauingen geparkt gewesen.

In Buttenwiesen verlor ein Autofahrer einen Reifen

Der zweite Fall spielte im Zusamtal. Der 50-jährige Besitzer eines Suzuki aus Buttenwiesen befuhr am Freitag, 26. Juni, einen Feldweg bei Pfaffenhofen, als sein Auto plötzlich wegen gelockerter Radmuttern den hinteren, linken Reifen verlor. Am Wagen entstand ein Schaden von 500 Euro. Merkwürdige Geräusche fielen am Dienstag, 30. Juni, einer 57-Jährigen an ihrem Auto in Gundelfingen auf. Bei der Fahrt von Unterschneidheim über Nördlingen in Richtung Günzburg bemerkte die Fahrerin gegen 12.30 Uhr seltsame Geräusche und ein schwammiges Fahrgefühl bei ihrem Mercedes. Auf dem Rückweg über die Bundesstraße 16 hielt sie schließlich bei Gundelfingen an, um ihren Wagen zu begutachten. In diesem Moment fielen vier Radmuttern sowie die Abdeckkappe des vorderen linken Reifens herab.

Durch das Anhalten verhinderte die Frau Schlimmeres

Die Polizei ist sich sicher: Durch das rechtzeitige Anhalten konnte die Fahrerin einen Unfall gerade noch rechtzeitig verhindern. Auch in diesem Fall wird wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt.

Polizeihauptkommissar Roland Philipp sagte auf Anfrage, dass eine Häufung von Fällen mit gelockerten Radmuttern festzustellen sei. Im Donauwörther Raum seien es sogar noch mehr. Worin die Ursache für diese Häufung liege, stehe derzeit noch fest. (pol, bv)

In allen Fällen nimmt die Polizeiinspektion Dillingen unter Telefon 09071/560 Hinweise entgegen.

