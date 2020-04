vor 19 Min.

Schreib doch ein Märchen - für eine Höchstädter Ausstellung

Gesucht werden Geschichten für die nächste Ausstellung im Höchstädter Schloss. Titel: "Märchenhafte Kinderbuchhelden".

Eigentlich sollte sich Schloss Höchstädt mit der neuen Ausstellung „Märchenhafte Kinderbuchhelden“ des Bezirks Schwaben ab dem 1. April in ein richtiges Märchenschloss verwandeln. Aber auch hier hat das Corona-Virus allen Plänen der Ausstellungsmacher erst einmal einen Strich durch die Rechnung gemacht.

Dennoch will Stefanie Kautz, die die Aktivitäten des Bezirks im Schloss verantwortet, Kindern die eventuell aufkommende Langeweile in den Osterferien vertreiben: Wer Lust hat, kann an einem märchenhaften Schreibwettbewerb teilnehmen.

So kann man an der Höchstädter Aktion teilnehmen

„Wir freuen uns auf selbst geschriebene Märchen“, so Stefanie Kautz, „die können gerne von wundersamen Fröschen, zauberhaften Prinzessinnen, bösen Hexen und leckeren Lebkuchenhäusern oder freundlichen Zwergen und sprechenden Spiegeln handeln. Oder auch von ganz anderen Dingen, der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.“

Das Märchen, das die Veranstalter am meisten begeistert, wird Teil der Märchen-Ausstellung in Schloss Höchstädt.

Und zudem wird die Gewinnerin beziehungsweise der Gewinner laut Pressemitteilung mit seiner Familie ins Museum eingeladen, sobald dieses wieder geöffnet hat. Wer teilnehmen will, kann sein selbst erfundenes Märchen bis Sonntag, 19. April, per E-Mail an Stefanie.Kautz@bezirk-schwaben.de oder per Post an den Bezirk Schwaben, Pressestelle, Hafnerberg 10, 86152 Augsburg senden. Mitmachen können Teilnehmer bis zum Alter von 16 Jahren.

Einsendeschluss ist Sonntag, 19. April, 24 Uhr. Die Auswahl der Gewinner-Einsendung erfolgt im Anschluss durch den Bezirk Schwaben. Die Ausschreibung steht mitsamt Teilnahmebedingungen auch auf der Webseite von Schloss Höchstädt unter hoechstaedt.bezirk-schwaben.de/maerchen-wettbewerb. (pm)

