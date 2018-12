12.12.2018

Schreiben Sie uns „Christkind“ per Whatsapp!

Noch bis 12 Uhr gibt es Bratwurst und Glühwein zu gewinnen

Für den Dillinger Christkindlesmarkt, 14. bis 16. Dezember, verlost unsere Redaktion zusammen mit der Stadt 20 Schlemmerpässe. Für jeden Gewinner sind darin zwei Gutscheine für Glühwein und zwei Gutscheine für eine Bratwurst auf dem Weihnachtsmarkt enthalten.

Was Sie dafür tun müssen? Schreiben Sie uns noch heute per Whatsapp! Wir verlosen die Schlemmerpässe unter allen Lesern, die uns bis Mittwoch, 12. Dezember, 12 Uhr, das Wort „Christkind“ geschrieben haben.

Die Gutscheine sind an allen Tagen des Christkindlesmarktes einlösbar. Der Markt findet am Freitag von 18 bis 21 Uhr, am Samstag von 14 bis 21 Uhr und am Sonntag von 11 bis 20 Uhr statt.

Für die Teilnahme müssen Sie sich für unseren WhatsApp-Nachrichtendienst anmelden. Damit erhalten sie die wichtigsten Nachrichten aus dem Landkreis direkt auf Ihr Handy. Jeden Morgen schicken wir eine Zusammenfassung der wichtigsten Themen im Landkreis. Bei besonderen Vorfällen informieren wir Sie sofort. Über den Brand der Recyclingfirma in Bächingen oder über die neusten Entwicklungen in Sachen Sparkassenfusion waren unsere News-Dienst-Abonnenten sofort bestens informiert.

Um sich anzumelden, gehen Sie auf die Seite www.donau-zeitung.de/dz-whatsapp. Dort werden Sie Schritt für Schritt durch die Anmeldung geführt. Ganz wichtig: Bitte speichern Sie die Donau-Zeitung als Kontakt in Ihrem Handy ab. Nur so können Sie die Nachrichten auch sicher erhalten. Um an der Verlosung teilzunehmen, schicken Sie uns dann einfach das Wort „Christkind“.

Der News-Dienst der Donau-Zeitung ist kostenlos. Es fallen jedoch möglicherweise Kosten des Mobilfunkanbieters für die mobile Datennutzung an. Zudem gelten die allgemeinen Bedingungen unseres Online-Angebots. Unser WhatsApp-Service wird mit dem Dienstleister MessengerPeople mit Sitz in München umgesetzt. (jako)

Bitte beachten Sie die Hinweise zum Datenschutz und die Informationspflichten nach Art. 13 DSGVO unter augsburger-allgemeine.de/datenschutz oder unter Telefon 0821/777-2355.

