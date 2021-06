Auto überschlägt sich bei Unfall in Schretzheim

Ein 55-Jähriger rammt frontal in das Auto einer 24-Jährigen. Beide müssen nach dem Unfall an der Schretzheimer Kreuzung ins Krankenhaus.

Zwei Personen sind am Dienstagmorgen bei einem Verkehrsunfall in Dillingen verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der Vorfall gegen 6 Uhr an der Schretzheimer Kreuzung. Ein 55-jähriger Mann war zum Unfallzeitpunkt mit seinem Auto auf der Donauwörther Straße (Kreisstraße DLG 42) in Fahrtrichtung Steinheim unterwegs. An der Kreuzung übersah er den von links kommenden Pkw einer 24-Jährigen, die von der Hauptstraße in Schretzheim kam und die Kreuzung geradeaus in Richtung Rudolf-Diesel-Straße überqueren wollte.

Der Pkw des 55-Jährigen stieß frontal in die Beifahrerseite der Frau. Durch die Wucht des Zusammenstoßes überschlug sich ihr Fahrzeug und kam auf den Rädern wieder zum Stehen.

Die Polizei Dillingen sucht Zeugen des Unfalls in Schretzheim

Sowohl der 55- als auch die 24-Jährige wurden bei dem Unfall leicht- bis mittelschwer verletzt. Der Mann wurde in das Krankenhaus Wertingen, die Frau in das Krankenhaus Dillingen eingeliefert. Die beiden Fahrzeuge waren laut dem Bericht der Polizei Dillingen nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt rund 8000 Euro.

Zur Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge musste die Schretzheimer Kreuzung teilweise gesperrt werden, heißt es im Bericht der Polizei Dillingen dazu. Es wurde örtlich umgeleitet. Zu Bergungs- und Verkehrslenkungsmaßnahmen war die Feuerwehr Dillingen mit zwölf Einsatzkräften vor Ort.

Nachdem es bezüglich der Ampelschaltung an der Unfallstelle zu widersprüchlichen Angaben der beiden Unfallbeteiligten kam, werden Zeugen des Unfalls gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Dillingen unter Telefon 09071/560 in Verbindung zu setzen. (pol)

