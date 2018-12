vor 56 Min.

Schüler bleiben am Bahnsteig stehen

Der Warnstreik wirkt sich auch auf die Donautalbahn aus. Mittags fährt kein Zug.

Von Berthold Veh

Der Warnstreik bei der Bahn hat am Montag in ganz Deutschland für ein Chaos im Berufsverkehr gesorgt. Der Landkreis Dillingen kam nach Informationen unserer Zeitung aber glimpflich davon. Auf der Donautalbahn zwischen Günzburg und Donauwörth fiel offensichtlich nur ein Zug aus. Und das erst nach dem Warnstreik, der in der Zeit zwischen 5 und 9 Uhr angekündigt war.

Mit dem Elterntaxi zur Schule

Wegen der Unsicherheiten, ob es auch auf der Donautalbahn zu Zugausfällen kommen würde, hatten sich viele Schüler morgens vorsorglich gleich von ihren Eltern in die Schule fahren lassen. Auf der Bahnstrecke zwischen Ulm und Ingolstadt fahren Züge der privaten Betreibergesellschaft Agilis. „Bei uns wurde nicht gestreikt“, sagte Agilis-Sprecherin Katharina Ziegler auf Anfrage. Allerdings habe der Warnstreik der Bahnmitarbeiter auch Auswirkungen auf die Agilis an den Punkten, wo Fahrdienstleiter der DB Netz AG die Weichen und Signale stellen. Noch am Mittag seien im gesamten Bahnnetz die Auswirkungen des Warnstreiks spürbar gewesen, informierte Ziegler. Auf der Donautalbahn habe es erst mittags einen Zugausfall gegeben. Der Agilis-Zug, dessen Abfahrt um 12.51 Uhr von Günzburg in Richtung Donauwörth geplant ist, fuhr nicht. Deshalb kamen auch Schüler aus dem Landkreis am Mittag von Lauingen, Dillingen und Höchstädt nicht nach Hause.

"Wenig Auffälligkeiten" im Albertus-Gymnasium

Der Direktor des Lauinger Albertus-Gymnasiums, Hans Lautenbacher, sagte auf Anfrage, dass es in seiner Schule am Montag „wenig Auffälligkeiten“ beim Schulbesuch gegeben habe. Die meisten Gymnasiasten würden mit dem Bus zur Schule fahren. Und wer aus dem östlichen Landkreis oder von Günzburg aus mit dem Zug nach Lauingen zum Gymnasium und wieder nach Hause fahre, habe das am Montag vermutlich anders geregelt. „Da haben dann wohl die Eltern die Schüler gefahren.“

