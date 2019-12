vor 3 Min.

Schüler und Senioren

Höchstädter basteln im AWO-Heim

Um die vorweihnachtlichen Tage bei den Bewohnern des AWO-Seniorenheims zu verschönern, setzten die Mitglieder der Schülermitverantwortung (SMV) der Mittelschule Höchstädt eine Idee aus ihrer Runde in die Tat um. Zum Thema Weihnachten bastelten sie zusammen mit den Senioren im AWO-Heim große 3D-Sterne, mit denen die Zimmer der Heimbewohner dekoriert werden können. Wie die Schüler erzählten, hatten sie alle viel Spaß dabei, mit den Senioren zu basteln, zu lachen und zu reden. Das Basteln zusammen mit den Heimbewohnern war für sie dabei durchaus eine Herausforderung. Manche der Heiminsassen hatten, wie sich herausstellte, auch einfach nur Bedarf zu reden. Hier ergaben sich so manche interessante Gesprächsinhalte, und es wurden viele Vergleiche zwischen früheren Zeiten und heute gezogen. Die Schüler wechselten sich die zwei Tage ab, damit von jeder Altersgruppe aus der Mittelschule Kinder und Jugendliche teilnehmen durften. Die Senioren fanden es toll, kurz vor Weihnachten zwei so abwechslungsreiche Vormittage zu haben. (pm)

