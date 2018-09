vor 50 Min.

Schulamt dankt Lehrern für langjährige Arbeit

Die veränderten Anforderungen über die Jahre mit Bravour gemeistert

Dillingen 25 oder gar 40 Jahre haben Lehrer des Landkreises Dillingen sich in ihrem Beruf engagiert und wertvolle pädagogische Arbeit geleistet. Schulamtsdirektor Wilhelm Martinwürdigte bei der Feier zum Dienstjubiläum der Lehrer der Grund- und Mittelschulen deren vielfältige Verdienste zum Wohl der Schüler.

Martin erinnerte dabei an die zahlreichen Veränderungen in Schule und Gesellschaft in den vergangenen Jahrzehnten. Die geänderten Vorstellungen über Erziehung, die Stellung der Lehrerschaft in der Öffentlichkeit, Schulreformen, Mediengewohnheiten, Migration, Leistungsanspruch seien Herausforderungen, die die Lehrkräfte mit Bravour gemeistert hätten. Sie hätten immer das nötige Gespür im Umgang mit den Kindern, Jugendlichen und Erziehungsberechtigten bewiesen. Schulamtsdirektor Martin überreichte den Pädagogen im Namen von Abteilungsdirektorin Susanne Reif Dankurkunden und Glückwunschschreiben der Regierung von Schwaben. (pm)

