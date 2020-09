vor 19 Min.

Schulanfang: Das Erfolgsgeheimnis guter Pädagogen

27 neue Lehrer haben in den Grund- und Mittelschulen im Kreis Dillingen angefangen.

Für Respekt gegenüber den Mitmenschen und die demokratischen Institutionen warb Schulamtsdirektor Wilhelm Martin als fachlicher Leiter des Staatlichen Schulamts im Landkreis Dillingen bei der Berufung von 27 jungen Lehrkräften ins Beamtenverhältnis. Zum Beginn des neuen Schuljahres treten sie ihren Dienst an den Grund- und Mittelschulen im Landkreis Dillingen an. Darunter befinden sich 16 Lehramtsanwärter, die ihren Eid auf das Grundgesetz sowie die Bayerische Verfassung ablegten.

Die Übergabe der Ernennungsurkunden nahm der rechtliche Leiter des Schulamtes, Landrat Leo Schrell, gemeinsam mit Schulamtsleiter Martin und Schulrätin Beate Bschorr-Staimer vor.

90 Millionen Euro in Bildungseinrichtungen investiert

Nachdem zahlreiche neue Lehrkräfte von außerhalb des Landkreises kommen, warb der Landrat für die Markenzeichen des Landkreises, wie gut ausgebaute Rad- und Wanderwege sowie die Seenlandschaft mit Naherholungswert. Daneben betonte er, dass der Landkreis in den zurückliegenden Jahren rund 90 Mio. Euro in die Modernisierung seiner Bildungseinrichtungen investiert habe. In den nächsten fünf bis sechs Jahren stehen weitere Projekte im Umfang von rund 70 Mio. Euro an. „An den enormen Summen wird deutlich, welche Bedeutung Bildung für den Landkreis und die politischen Gremien hat“, sagte Schrell laut Pressemitteilung.

Personalratsvorsitzende Patricia Laube bescheinigte den Lehrkräften eine gute Berufswahl. „Lehrer sein, ist eine anstrengende, aber auch sehr bereichernde Aufgabe.“

Schulamtsdirektor Martin griff das Erfolgsgeheimnis guter Pädagogen auf: Respekt! Respekt als Grundlage friedlichen Zusammenlebens im Mittelpunkt einer werteorientierten Bildung und Erziehung. Zwei besondere Schwerpunkte stehen zudem auf der pädagogischen Agenda im kommenden Schuljahr: Gesundheitsfürsorge angesichts der pandemiebedingten Hygieneregelungen sowie fachliche und technische Voraussetzungen für digital geprägten Distanzunterricht.

Das sind die neuen Lehrkräfte im Landkreis Dillingen

Martin wies zudem auf die große Verantwortung der jungen Lehrkräfte hin. „Ihre Aufgabe wird auch sein, die jungen Menschen zu gebildeten, engagierten und couragierten Bürgern zu erziehen und auszubilden, die mit dazu beitragen, unsere Demokratie zu bewahren und zu stärken“, betonte Martin.

Die „neuen“ Lehrkräfte im Schuljahr 2020/2021 sind: Laura Bee, GS Lauingen; Isabell Fösel, GS Weisingen; Lisa Fürnrohr, GS Haunsheim; Anja Hertle, GS Wittislingen; Evelyn Ivanis, GS Wertingen; Julia Lutze, GS Höchstädt; Lena Marie Oettle, GS Gundelfingen; Lena Rebmann, GS Lauingen; Janine Schweizer, GS Dillingen; Lisa Stoll , GS Wertingen. Alev Bozaci, MS Höchstädt; Johannes Geltl, MS Wertingen; Carolin Hagl, MS Gundelfingen; Lena Haupt, MS Lauingen; Helmschrott Kevin, MS Lauingen; Irena Lemke, MS Dillingen. Natalie Burghart, GS Lauingen; Theresa Feistle, GS Dillingen; Jessica Harlacher, GS Dillingen; Jana Kastner, GS Buttenwiesen; Laura Konle, GS Dillingen; Nadja Löfflad, GS Dillingen; Laura Lukawsky GS Zusamaltheim; Sarah Reichelt, GS Lauingen; Anna Schmidt, GS Höchstädt; Tobias Berber, MS Bissingen; Sabrina Groll, MS Dillingen. (pm)

