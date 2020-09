05.09.2020

Schulanfang in Lauingen

Grundschule informiert

Der Unterricht für die 2. bis 4. Klassen der Carolina-Frieß-Grundschule beginnt am Dienstag, 8. September, um 8 Uhr und endet um 11.20 Uhr. Die Zweitklässler der 1/2-jahrgangskombinierten Klassen starten ebenfalls um 8 Uhr. Schulgottesdienste finden coronabedingt am ersten Schultag nicht statt, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die Schulanfänger treffen sich um 9.30 Uhr auf dem Schulgelände an ausgewiesenen Orten: Die Klassen 1/2 im Eingangsbereich, die Klassen 1a und 1b auf dem Pausenhof und die Klassen 1c und 1d im Schulgarten. Die Angehörigen der ABC-Schützen sind um 10 Uhr in die Stadthalle eingeladen, um wichtige Informationen zum Schulanfang zu erhalten – die Schulleitung bittet um maximal zwei Personen pro Kind.

Die Buslinien verkehren ab dem ersten Schultag planmäßig und auch das Personal der offenen Ganztagsschule steht gemäß den Anmeldungen bereit.

Der erste Elternabend findet für die ersten Klassen und die jahrgangsgemischten 1/2 Klassen bereits am kommenden Donnerstag, 10. September, um 18 Uhr im Klassenzimmer statt. Um die Abstandsregelung einzuhalten kann nur ein Elternteil teilnehmen. (pm)

