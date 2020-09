vor 54 Min.

Schulbeginn am Aschberg

Das müssen Eltern und Schüler beachten

Am 8. September beginnt das neue Schuljahr an der Grundschule und Mittelschule am Aschberg in Weisingen. Der Unterricht im Schuljahr 2020/2021 beginnt laut einer Pressemitteilung für die zweite bis neunte Klasse am Dienstag, um 8 Uhr. Allgemeiner Unterrichtsschluss ist am ersten Schultag um 11.20 Uhr. Der Busfahrplan gilt wie bisher. Es gilt im Schulhaus und Bus Maskenpflicht. Die Kinder, die neu in die erste Klasse kommen, versammeln sich um 8.45 Uhr in der Aschbergschule. Die Kinder aus Glött, Weisingen, Eppisburg, Ellerbach und Fultenbach kommen nur mit ihren Eltern in die Aula. Die aus Aislingen, Baumgarten und Holzheim kommenden Erstklässler finden sich ebenfalls nur mit ihren Eltern in der Turnhalle ein. Die Verantwortlichen bitten für folgende Maßnahmen um Verständnis: Die Eltern können zu Beginn nicht mit ins Klassenzimmer gehen. Die Kind sollen dort gegen 10.45 Uhr abgeholt werden. Eltern sollen sich in der Zwischenzeit nicht im Schulhaus aufhalten. Durch den Elternbeirat kann in diesem Jahr leider auch keine Bewirtung angeboten werden. Mitfahrgelegenheit im Schulbus ist für die Erziehungsberechtigten der Schulanfänger wie folgt gegeben: ab Rieder 8 Uhr, Baumgarten 8.03 Uhr, Windhausen 8.05 Uhr, Aislingen 8.10 Uhr, Glött Feldbachmühle 8.13 Uhr, Heudorf 8.15 Uhr, Glött (Feuerwehrhaus) 8.17 Uhr, Glött (Aue) 8.20 Uhr, Glött (Ziegelstadel) 8.22 Uhr, Altenbaindt 8.23 Uhr, Eppisburg 8.10 Uhr, Fultenbach 8.14 Uhr, Ellerbach 8.16 Uhr.

Eltern werden gebeten, die aktuellen Hinweise auf der Homepage www.aschbergschule.de zu beachten. (pm)

Themen folgen