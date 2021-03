13:21 Uhr

Schule, Donauufer, Kindergarten: Wofür Lauingen 2021 Geld ausgeben will

Auch an der Grund- und der Mittelschule (im Bild in der Mitte zu sehen) investiert Lauingen 2021.

Plus Trotz Corona will Lauingen 2021 einige Projekte voranbringen. Der Stadtrat stimmt einem ungewöhnlich hohen Bauetat zu.

Von Jonathan Mayer

„Es ist wie jedes Jahr, unsere finanzielle Lage bleibt weiterhin angespannt“, erklärt Lauingens Bürgermeisterin Katja Müller ( CSU). Es gebe auch 2021 wieder viele Vorhaben, die man umsetzen wolle. Dabei sind der Stadt jedoch enge Grenzen gesetzt. Der Finanzplan, den der Stadtrat am Dienstag verabschiedet hat, sei das Ergebnis „von harter Kalkulation und nötiger Streichungen, um einen ausgeglichenen Haushalt zu erzielen“. Trotzdem soll es auch 2021 in Lauingen vorangehen.

Der inzwischen schrumpfende Schuldenberg der Stadt ist dieses Jahr nicht das Einzige, was die Finanzplanung schwieriger gestaltet. Auch die Pandemie lässt Stadtkämmerer Karlheinz Bunk vorsichtiger kalkulieren – etwa bei den Steuern: Bei der Gewerbesteuer rechnet er derzeit mit Einnahmen von 4,3 Millionen, also 400.000 Euro weniger als im vergangenen Jahr. „Da sind wir unsicher, was noch passieren wird“, erklärt Bunk.

Insgesamt schrumpft das Haushaltsvolumen 2021 im Vergleich zum Vorjahr um zehn Prozent auf 30,5 Millionen Euro. 23 Millionen davon finden sich im Verwaltungshaushalt. Hier fällt auf: Die Kreisumlage steigt um knapp ein Drittel auf sieben Millionen Euro. Sie macht 30 Prozent der Ausgaben im Verwaltungshaushalt aus und ist damit der zweitteuerste Punkt nach dem sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand. Die Höhe der Umlage, erklärt Bunk, habe mit der Schlüsselzuweisung aus 2020 zu tun. Die war hoch, entsprechend müsse heuer ein höherer Anteil an den Kreis fließen.

Die Kosten für Baumaßnahmen in Lauingen sind relativ hoch

Die Stadt will heuer mit einigen Projekten vorankommen. Bürgermeisterin Müller nennt die größten Maßnahmen, die voraussichtlich realisiert werden: Die Umgestaltung des Donauufers, der Neubau des Kindergartens Kurlandstraße, der Ausbau der Johannesstraße. Zudem will die Stadt neue Spielplätze im Bereich der Ostendstraße, im Lauinger Westen, der Kurlandstraße und im Siedlungsring bauen. Außerdem wird die Brandschutzeinrichtung im Rathaus erneuert. Insgesamt rechnet Kämmerer Bunk allein bei den Baumaßnahmen mit Kosten in Höhe von 4,7 Millionen Euro. Darin inbegriffen sind auch Arbeiten an den Schulen. An der Grundschule will die Stadt unter anderem den Brandschutz, das Fluchttreppenhaus und den Aufzug erneuern. An der Mittelschule sollen die Toilettenanlagen endlich saniert werden. Über die Summe sagt Bunk: „Für unsere Verhältnisse ist das sehr viel.“ Die Maßnahmen seien nur möglich, weil die Stadt Zuschüsse und Zuwendungen in Höhe von 3,2 Millionen Euro für ihre Projekte erwartet. Aus den Rücklagen entnimmt Lauingen heuer 2,5 Millionen Euro. Zudem nimmt die Stadt einen Kredit von 800.000 Euro auf. Der gesamte Vermögenshaushalt umfasst ein Volumen von 7,5 Millionen Euro, drei Millionen weniger als 2020.

Bei den Schulden plant man im Moment mit einer Begleichung von 847.000 Euro. Damit hat Lauingen noch einen Schuldenstand von 14,85 Millionen Euro. Nicht eingerechnet ist hier allerdings die Stabilisierungshilfe vom Staat, durch die die Stadt in den vergangenen Jahren bereits kräftig Schulden begleichen konnte. Zum Vergleich: 2011 hatte sie noch 21,16 Millionen Euro zu begleichen. Den Antrag auf Bedarfszuweisungen verabschiedeten die Stadträte am Dienstag ebenfalls. Die Bürgermeisterin mahnt in dem Zusammenhang nochmal an, dass man stets gefordert sei, nach Einsparpotenzialen zu suchen.

Und auch wenn hier noch nicht viel zu sehen ist: Im Herbst 2022 soll der Kindergarten in der Kurlandstraße eröffnen. Bild: Christina Brummer

Für den Haushalt gibt es von den den Gremiumsmitgliedern viel Zustimmung. Markus Hoffmann (CSU) hebt etwa die Entwicklung der Schulden hervor: Er betont, dass auch ohne die Stabilisierungshilfe keine Netto-Neuverschuldung entstehe. Zudem sei erfreulich, dass neben der Erneuerung des Donauufers auch ein neues Parkraumkonzept geplant sei. Und die Feuerwehr erhalte heuer endlich ihre neue Drehleiter. All das sei nur durch die umfangreichen Fördermittel möglich, die Bürgermeisterin Müller „ich sag’s mal flapsig, aufgerissen und angeleiert hat“, so Hoffmann. Trotz Corona und eines „schon traditionell hohen Schuldenstands“ tue sich etwas in Lauingen.

Eine Stadträtin appelliert an die Lauinger Gewerbetreibenden

Dietmar Bulling (SPD) lobt indes das „familienfreundliche Paket“, das man mit den Investitionen in Kindergarten und Schulen geschnürt habe. Man dürfe aber nicht die anderen Schulen, wie die Real- und die Berufsschule sowie das Gymnasium vergessen – auch wenn diese keine kommunale Aufgabe seien. Auch, dass es am Donauufer vorangehe, hebt Bulling positiv hervor. Er äußert den Wunsch, dass man das Rathaus mehr dekorieren solle.

Dieses Jahr soll die Segrépromenade zwischen Donaubrücke und Luitpoldhain erneuert werden. Bild: Christina Brummer

Martina Lenzer von der FDP richtet einen Appell an die Gewerbetreibenden: 2021 werde sicher nicht viel besser als 2020. „Lassen Sie trotzdem bitte nicht nach!“ Wenn der Stadt die Einnahmen aus der Gewerbesteuer wegfallen würden, so Lenzer, fehle damit das Geld aus zwei Jahren Stabilisierungshilfe.

Rolf Brenndörfer (Grüne) bringt einen Vorschlag vor, wie man eventuell an Geld kommen könnte: Die Stadt hat einen Eigenkapitalanteil bei der Sparkasse von 16,7 Millionen Euro, zudem ein Stammkapital von 5,7 Millionen bei den Donau-Stadtwerken. Sie erhalte daraus aber wenig bis gar nichts. Brenndörfer schlägt nun vor, Anteile zu veräußern oder wenigstens mehr Geld aus ihnen rauszuholen – auch wenn dieses Vorgehen sehr ungewöhnlich sei. „Das hat in Bayern noch niemand gemacht. Aber für uns wäre das eine wichtige Position.“

Gerhard Frieß (FW) mahnt, dass 2021 eines der schwierigsten Jahre werden könnte. Man habe den Lockdown bisher zwar gut gemeistert. „Da bin ich aber eher der Meinung, dass wir nur die Spitze des Eisbergs sehen.“ Am Ende stimmt der Stadtrat dem Haushalt einstimmig zu.

Lesen Sie auch:

Themen folgen