Schule schreibt Geschichte(n)

Ein Büchlein erinnert an verstorbenen Lehrer Hubert Proskotschil

Hubert Proskotschil hat noch vor seinem frühen Tod im Al-ter von 45 Jahren heute vor 14 Jahren sein Büchlein „Schule schreibt Geschichte(n)“ fertiggestellt. Dem Autor und Dillinger Gymnasiallehrer war es ein Anliegen, einige Begebenheiten aus der Schulzeit, „die ich und vielleicht auch Sie selbst erlebt haben, mit einem literarischen Schmunzeln wiederzugeben“. Und weiter schrieb er im Vorwort seines Büchleins: „Oft befinden wir uns in einer Situation, die – im Zusammenleben mit Mitmenschen – Amüsement bereitet. Und wahrscheinlich geht es unseren Zeitgenossen, wenn sie unser Verhalten in jeglicher Lebenslage mitbekommen, genauso. Ganz sicherlich ist für derlei Erfahrungen die Schule – sei es als Schüler oder als Lehrer – ein ideales Tummelfeld!“

In seiner 17-jährigen Erfahrung als Gymnasiallehrer durfte Hubert Proskotschil in dieser Hinsicht manches erleben. Davon zeugen seine kurzen Erzählungen und Anekdoten, die von ihm selbst und seiner Schwester Christine Zengerle illustriert wurden und sehr viel vergnüglichen Lesestoff bieten.

Der Reinerlös aus dem Verkauf des Buchs, das bei Schreibwaren Roch in Höchstädt und Bücher Brenner in Dillingen zum Preis von 7,95 Euro zu haben ist, kommt auf Wunsch des Autors der Kartei der Not, dem Leserhilfswerk unserer Zeitung, zugute.

Nach Angaben seines Vaters Anton Proskotschil sind auf diese Weise in den vergangenen Jahren bereits mehr als 1000 Euro auf das Konto des Leserhilfswerks überwiesen worden. (vN, bv)