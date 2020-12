30.12.2020

Schulewirtschaft verabschiedet langjährige Mitglieder

Bernd Brenner und Ulrich Reitenberger senior leisteten viel

Mit Bernd Brenner und Ulrich Reitenberger sen. wurden langjährige und engagierte Mitglieder aus dem Arbeitskreis Schulewirtschaft verabschiedet.

Im Rahmen der Würdigung der beiden Mitstreiter wurde schnell klar, dass – obwohl sich seit Gründung des Arbeitskreises im Jahre 1986 vieles grundlegend verändert hat – die ursprüngliche Zielsetzung des Arbeitskreises nach wie vor gültig ist: Jugendlichen den Übergang in die Berufswelt zu erleichtern und die von Schule wie Wirtschaft geforderten Anforderungsprofile für einen erfolgreichen Übertritt ins Berufsleben stärker aufeinander abzustimmen und das gegenseitige Verständnis für die Anforderungen des jeweils anderen Bereichs zu fördern.

Diese Zielsetzungen sind gerade heute aktuell und bedürfen der vereinten Anstrengung, um für junge Menschen die bestmöglichen Voraussetzungen für einen erfolgreichen Berufsstart zu schaffen.

Brenner war seit der Gründung im Arbeitskreis aktiv und regelmäßiger Impulsgeber. Er habe immer wieder dazu angeregt, über neue Wege und Vorgehensweisen nachzudenken, wie der ehemalige Schulamtsdirektor Wilhelm Martin in seiner Laudatio ausführte. Seine eigenen positiven Erfahrungen sowie die Schilderungen von Kollegen zum Bereich Ausbildung im Rahmen seiner Funktion als Bezirksvorsitzender des Handelsverbandes Bayern (HBE) haben Brenner nach eigenen Worten immer wieder bestätigt und motiviert, dass es sich um ein in jeder Beziehung lohnendes Ziel handelt. Für sein hohes Maß an Expertise, Erfahrung und Weitblick gebührt ihm ganz besonderer Dank, wie Sparkassen-Vorstandsvorsitzender Thomas Schwarzbauer abschließend feststellte.

Noch nicht so lange mit dabei, deshalb aber nicht weniger bedeutungsvoll für die Wirksamkeit und den Erfolg des Arbeitskreises, war Reitenberger senior. Ihm war es stets ein Anliegen, den jungen Menschen aufzuzeigen, dass man auch ohne Abitur und Studium über einen direkten Berufseinstieg in einen Handwerksberuf und über die sich dort bietenden Fortbildungsmöglichkeiten Karriere machen kann.

Hervorzuheben ist dabei nach den Worten Martins das besondere Engagement Reitenbergers und seiner gleichnamigen Firma bei dem von ihm ins Leben gerufenen „Baustellentag“. Unter dem Motto „Sei ein Entdecker! Erlebe das Handwerk im Landkreis Dillingen“ wird seit Jahren das Modellprojekt „Entdeckerbus“ durchgeführt. Dabei wird für Jugendliche die Möglichkeit geschaffen, das Ineinanderwirken verschiedener handwerklicher Berufe hautnah und unter praktischer Anleitung kennenlernen und erleben zu können.

Die Vorsitzenden des Arbeitskreises, Wilhelm Martin (Bereich Schulen) und Thomas Schwarzbauer (Bereich Wirtschaft), bedankten sich im Namen aller Mitglieder für das langjährige nachhaltige Wirken und überreichten eine Urkunde sowie einen Porzellanlöwen mit Landkreiswappen. (pm)