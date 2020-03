Schulschließungen: Wie geht es jetzt im Landkreis Dillingen weiter?

Plus Ab kommender Woche sind auch im Landkreis Dillingen Schulen und Kindergärten geschlossen. Für alle Beteiligten bedeutet dies: Ausnahmezustand.

Elternbriefe schreiben, Abschlussklassen beruhigen, Schüler informieren. Karin Leo sagt: „Es sind herausfordernde Zeiten für uns alle.“ Leo ist die Schulleiterin der Donau-Realschule Lauingen. Seit Mittwoch hat sie das Lehrerkollegium darauf vorbereitet, dass die Schule demnächst wegen des Virus geschlossen werden könnte. Die Lehrkräfte sollten deshalb das Schulmaterial digitalisieren.

Corona: Auch im Kreis Dillingen bleiben Schulen geschlossen

Diese Vorbereitung wird sich nun auszahlen. Seit Freitagvormittag ist offiziell bekannt, dass alle Schulen und Kitas in Bayern wegen des Coronavirus bis zu den Osterferien geschlossen werden. Die Mädchen und Buben der Donau-Realschule werden in den nächsten Wochen über ein schulinternes digitales System mit Unterrichtsmaterial versorgt. „Jeder Lehrer kann damit jeden Schüler erreichen“, erklärt sie.

Diesen Weg wählt auch das Wertinger Gymnasium. Laut Schulleiter Bernhard Hof werden die Kinder und Jugendlichen mithilfe der Digitalen Möglichkeiten mit Unterrichtsmaterial versorgt. Das Ziel solle dabei sein, dass sich die Schüler Teile des Stoffs selbstständig erarbeiten können und kontinuierlich weiterlernen. Ein besonderes Augenmerk gelte den Abiturienten. Hof erklärt: „Diese brauchen keine Angst zu haben.“Er vertraut darauf, dass es eine bayernweite Lösung dafür geben werde.

Abschlussprüfung im August nachholen?

Was die Abschlussprüfung der Realschüler angeht, kann auch Leo noch keine Aussage treffen. Sie erklärt, dass Überlegungen im Raum stünden, diese im August nachzuholen. Doch es gebe noch keine Gewissheit darüber. Trotz der Unruhe in diesen Tagen kommt die Schulleiterin zu dem Schluss: „Ich habe den Eindruck, dass die Leute mit allen ihren Kompetenzen zusammenrücken und an Lösungen arbeiten.“

Ruth Seybold, Rektorin der Grundschule in Bächingen, ist überrascht, dass der Beschluss zu Schulschließungen nun so rasch kam. Es sei „zum Schutz der Bevölkerung“ aber die richtige Entscheidung, so Seybold. Am Freitagmorgen seien Eltern und Kinder umgehend informiert worden. In den kommenden Wochen wird zwar kein Unterricht stattfinden, die Kinder sollen sich aber trotzdem mit dem Stoff beschäftigen. Man habe Unterrichtsmaterial vorbereitet, ausgeteilt und verschickt. Die Eltern kleinerer Kinder sollen ab kommender Woche täglich eine Nachricht bekommen, welche Themen und Aufgaben sich die Schüler zuhause ansehen sollen. Für Ältere habe man ganze Wochenpläne vorbereitet, was sie selbstständig bearbeiten sollen. Lehrer, Schüler und Eltern werden über Telefon, E-Mail und das Bildungsportal „Mebis“ in Kontakt bleiben. Dreh- und Angelpunkt für den Austausch der Informationen soll der Elternbeirat sein.

Viele offenen Fragen

Eine Ausnahmesituation steht auch an der Regens-Wagner-Schule in Dillingen an. „Es sind noch viele Fragen zu klären“, sagt Rektor Ulrich Seybold. Gerade für die Eltern von Kindern mit einer Behinderung sei die Schließung der Betreuungseinrichtung eine Herausforderung. An der Sinnhaftigkeit dieses Beschlusses zweifelt Seybold aber nicht. Seine Schüler würden aufgrund von Vorerkrankungen ohnehin zur Risikogruppe für die Corona-Erkrankung zählen. Angesichts der besonderen Umstände gibt der Schulrektor das Motto aus: „Jetzt hilft es nur, solidarisch zu sein.“

Ein "Schock" für Erzieher und Eltern

Von einem „Schock“ für Erzieher und Eltern spricht Isabella Weichler, Leiterin des Kindergartens in Bachhagel. Die nach ihrer Ansicht „richtige“ Entscheidung, dass Einrichtungen geschlossen werden, habe sich zwar angedeutet. Dennoch herrsche nun der Ausnahmezustand. Auf den habe man sich in Bachhagel mit einem Notfallplan vorbereitet, sagt Weichler. Die Möglichkeit, kurzfristig mit den Eltern zu kommunizieren, wurde mittels WhatsApp-Gruppen sichergestellt. Angesichts der fehlenden Betreuungsmöglichkeit seien Eltern zum Teil nun in „Not“. Sie müssen schauen, wie sie ihre Kinder kurzfristig unterbekommen. Besonders betroffen seien Berufe im Medizin- oder Pflegebereich (siehe Artikel auf Seite ...). Laut Weichler sei es in der momentanen Situation von Vorteil, im ländlichen Raum zu leben. So könne man möglicherweise noch eher auf Großeltern, Nachbarn und Freunde zurückgreifen, wenn es um die Betreuung der Kinder geht.

Wie die kommenden Wochen konkret verlaufen werden, sei noch unklar, sagt Weichler am Freitagvormittag. In Dillingen zum Beispiel könnten in allen städtischen Kinderkrippen und Kindergärten bei Bedarf Notgruppen eingerichtet werden, heißt es von der Stadt.

