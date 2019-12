03.12.2019

Schutz für Radler

Pro Höchstädt stellt seine Liste auf

Die Einladung zur Aufstellungsversammlung von Pro Höchstädt findet am Donnerstag, 12. Dezember, statt. Los geht es um 19.30 Uhr im La Vita in Höchstädt. Die neue Wählergruppe stellt ihre Kandidaten vor und auf. Interessierte sind willkommen. „Wir wollen Höchstädt weiterentwickeln“, sagen die Initiatoren Konrad Lindner, Maximilian Beitinger und Rainer Wanek. Bei Themen wie Jugendarbeit, Innenstadtentwicklung, Klimapolitik, Artenschutz oder Verkehrspolitik sollen sich die Mitglieder einmischen und bei Projekten der Stadt mitarbeiten. „Für uns ist nicht nur die Tagespolitik wichtig, wir wollen auch ein Zielbild Höchstädt 2030 entwickeln.“

Bei der jüngsten Vorstandssitzung wurde beschlossen einen Antrag auf Schutzstreifen für Radfahrer für die Ortsdurchfahrt der B16 in Höchstädt zu stellen. Dieser wurde bereits über die Stadt Höchstädt mit der Bitte um Unterstützung an das Staatliche Bauamt in Krumbach eingereicht.

Lindner und Beitinger wollen die Verkehrssicherheit für Radfahrer verbessern. Rainer Wanek ist von den Schutzstreifen in Dillingen und Steinheim begeistert. Mit den Radstreifen sollen nicht nur die Höchstädter, sondern auch Touristen und Radgruppen, die die Stadt besuchen, sicherer unterwegs sein. Auch für alle anderen Verkehrsteilnehmer kann dies zu mehr Sicherheit im Straßenverkehr beitragen.

Weiter wurde ein Antrag für Zebrastreifen auf allen Zufahrten am Mühlenring gestellt. Dieser Kreisverkehr ist laut Pressemitteilung vom Verkehr extrem stark belastet. Um für die Fußgänger (Bahnhof- Stadtmitte – Schulzentrum-Kaffeehaus Ihle – Geschäfte Elisabethhaus – Edeka-Einkaufsmarkt) mehr Schutz zu erreichen und einen sicheren Übergang über die Straßen zu gewährleisten, hoffen die Verantwortlichen von Pro Höchstädt auf baldige Umsetzung. (pm)

Weitere Infos gerne unter pro-hoechstaedt@t-online.de oder mobil unter Telefon 0160-96850724.

