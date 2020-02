vor 7 Min.

Schwablantis heißt Leberwurscht und Heimatzeitung

Plus Die Band "8872" begeistert das Publikum in Höchstädt und nimmt es auf eine spannende Mundart-Reise mit.

Von Bernhard Probst

Eigentlich wurden sie nur zum Jux gegründet, jetzt sind „8872“ nicht nur in Schwaben bekannt. Am Freitag brachten sie ihr Musical „Schwablantis“ in den Schlosskeller von Höchstädt. Lachen war garantiert. Die Band, welche in Burgau gegründet wurde und sich deshalb nach der alten Postleizahl der Stadt bei Günzburg benannte, überzeugte mit schwäbischen Versionen altbekannter Popsongs, aber auch Eigenkompositionen. Aus „Sweet Home Alabama“ wurde so „Er wohnt bei dr Mama“, aus „The End“ „A Ent“ und aus „She’s Got It“ „Des Gad ed“ , gleichzeitig war aber auch von „Schwebenden Schwaben“ die Rede.

Die Geschichte aus „Schwablantis“ handelt vom grantigen Schorsch (Karl Bader), einem Schwaben, wie er im Buche steht - Blaumann, Holzfällerhemd, schlechte Laune, aber im Herzen ein guter Mensch. Der wiederum ist verliebt in die bildhübsche und höchstattraktive Inge aus Ingingen, die sich aber allem Anschein nach eher vegetarisch ernährt, was ihre Beziehung erheblich erschwert, da er sein Leberwurstbrot bevorzugt, welches er auch im Rahmen einer Kochshow live zubereitet und einem glücklichen Zuschauer serviert. Strophen aus der Donau-Zeitung gesungen Als ihm bei einer heißen Bluesnummer die Strophen ausgingen, zog er die Donau-Zeitung aus dem Gewand und rezitierte aus den aktuellen Schlagzeilen. Hinter ihm illustrieren 8872 die Handlung musikalisch. Die drei Gitarren werden gespielt Markus Kraus, der auch Mandoline spielt, Martin Köhler und Michael Smalko, der als Lehrer am Albertus-Gymasium die Region vertrat und an diesem Abend sogar vor wei Schülern spielte. Die Drums spielte Thommi Stottrop, der bekannte Bayern-3- Moderator. Gitarrist Hermann Skibbe darf nicht fehlen Das musikalische und persönliche Bindeglied zwischen diesen virtuosen Spaßmachern Hermann Skibbe, der legendäre Gitarrist, der durch Projekte wie „Rock The Big Band“, seine eigene Band „Skibbe“ und seine Workshops im „guitar“-Magazin bekannt wurde, und bei 8872 ausnahmsweise Bass spielt. Er sagt über sich selbst, dass er in Probepausen gern herumalbert, was die Leichtigkeit und den Charme der Texte und Arrangements erklärt, die größtenteils von ihm stammten. Wer sich das schwäbisch-schwebende Spektakulum nun selbst ansehen möchte, kann am Rosenmontag nach Holzheim kommen und sich nach Schwablantis entführen lassen. Es lohnt sich. Lesen Sie auch:



