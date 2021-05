Schwenningen/Gremheim

vor 1 Min.

Schwenninger Ex-Bürgermeister: Auch mit 70 ist sein Tag mehr als ausgefüllt

Plus Reinhold Schilling, Ex-Bürgermeister in Schwenningen, feiert am Mittwoch eine besonderen Geburtstag. Wobei "feiern" in der Pandemie anders aussieht.

Von Simone Bronnhuber

Viel Zeit hat er nicht. Oder anders: Langeweile kommt bei Reinhold Schilling nicht auf. Erst recht nicht im (Un-)Ruhestand. Schwenningens ehemaliger Bürgermeister ist höchstaktiv und immer unterwegs, wie er lachend am Telefon erzählt. Vor allem genießt er die langen Wanderungen und Radtouren mit seiner Ehefrau Cornelia. Die sind erst so ausgiebig möglich seit Schilling nicht mehr das Sagen in der Gemeinde hat. Nach 24 Jahren hat er 2020 sein Amt niedergelegt – und er bereut es nicht. „Ich war gerne Bürgermeister, aber ich kann damit auch gut abschließen. Mein Tag ist gut ausgefüllt“, sagt er. Auch am Mittwoch – wenn auch anders wie gewünscht. Denn eigentlich würde Reinhold heute Familie und Freunde einladen und mit ihnen anstoßen. Auf seinen 70. Geburtstag. „Aber man kann ja nichts machen, also wird es ein Tag wieder jeder andere“, sagt er. Vielleicht könne man irgendwann ein kleines Fest im Sommer nachholen.

Themen folgen