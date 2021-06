Mofafahrer wird bei Wendemanöver in Schwenningen verletzt

Das abrupte Wendemanöver eines Autofahrers hat ein Mofafahrer zu spät bemerkt. Nach dem Unfall in Schwenningen musste der Leichtkraftradfahrer ins Krankenhaus gebracht werden.

Nach Angaben der Polizei war der 51-Jährige mit seinem Leichkraftrad am Donnerstag um 13.50 Uhr in Schwenningen unterwegs. Auf der Dorfstraße wollte ein 20-Jähriger vor ihm nach rechts in eine Hofeinfahrt einbiegen. Der Mofafahrer wollte deswegen links am einbiegenden Auto vorbei - doch der Jüngere lenkte seinen Wagen abrupt nach links, um zu wenden.

Der 51-Jährige kam ins Dillinger Krankenhaus

Das Auto und das Leichtkraftrad stießen zusammen. Dabei erlitt der Ältere Frakturen am Schulterbereich zu und kam mit dem Rettungswagen in das Krankenhaus Dillingen. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ungefähr 1.500 Euro. (pol)

