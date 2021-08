Sind die Seen im Landkreis ein Tourismusmagnet?

Plus Die Landtagsabgeordnete der Grünen Eva Lettenbauer und Christian Zwanziger sprechen über Möglichkeiten des Tourismus in der Region. Und die Grünen denken wieder laut über eine Zuganbindung für Wertingen nach.

Strahlender Sonnenschein, ab und zu ein laues Lüftchen. Perfektes Wetter für eine Wanderung. Wege dafür gibt es im Landkreis einige, unter anderem den DonAuwald-Premiumweg. Der ist die nächste Station auf Christian Zwanzigers diesjähriger Tourismus Tour durch Schwaben. Der Landtagsabgeordnete der Grünen ist Sprecher für Landesentwicklung und Tourismus. Auf seinen Touren will er dessen verschiedene Aspekte hautnah erleben.