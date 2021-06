Unbekannte sprühen Hauswand von Schwenningerin mit chemischer Substanz ein

Ärgern musste sich am Dienstag eine Frau aus Schwenningen. Vermeintliche Reinigungsarbeiter haben ihre Hausfassade verunstaltet.

Sie hatten angeboten, die Fassade zu reinigen, stattdessen richteten sie einen großen Schaden an: Am Dienstag, 22. Juni gegen 11.30 Uhr kam es zu einer Sachbeschädigung an einer Hausfassade in Schwenningen. Zu dieser Zeit boten zwei bislang unbekannte Täter ihre Dienste als Fassadenreiniger einer 58-jährigen Geschädigten an.

Frau lehnt ab: Männer sprühen Hauswand trotzdem ein

Nachdem diese die Dienstleistungen jedoch ablehnte, sprühten die Täter die Fassade trotzdem mit einer chemischen Substanz ein. Hierdurch bildeten sich nun Flecken an der Wand. Die Schadenshöhe beläuft sich nach ersten Einschätzungen auf ca. 5000 Euro. Hinweise zu dem Vorfall nimmt die Polizei in Dillingen unter der Telefonnummer 09071/56-0 entgegen. (pol)