Schwenningen

vor 47 Min.

Wie lange gibt es den Rastplatz an der B16 bei Schwenningen noch?

Die Konsole eines Autos hat ein Unbekannter am Rastplatz zwischen Schwenningen und Tapfheim zurückgelassen.

Plus Am Rastplatz zwischen Schwenningen und Tapfheim an der B16 wird immer wieder Hausmüll, kurioser Abfall und anderes einfach abgeladen. Das verursacht hohe Kosten.

Von Cordula Homann

Der Rastplatz an der B16 zwischen Schwenningen und Tapfheim ist beliebt. Irgendein Fahrzeug steht immer da. Und oft mehr als eins. Die Frage ist nur, wie lange noch. Drei Rastplätze betreibt das Staatliche Bauamt Krumbach im Landkreis Dillingen: An der B16 den bei Tapfheim und einen bei Birkenried, außerdem noch beim Buttenwiesener Ortsteil Frauenstetten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

