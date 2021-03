Schwenningen diskutiert über Baugebiete

Auch Kindergarten und Ökostrom sind Thema

Die zwei Baugebiete „Kapellenäcker“ und „Mohnfeld II“ standen laut Mitteilung von Bürgermeister Johannes Ebermayer im Mittelpunkt der Ratssitzung von Schwenningen, die coronabedingt einmal mehr in der Treidelhalle von Gremheim abgehalten wurde.

Bei der Behandlung der eingegangenen Stellungnahmen von Trägern öffentlicher Belange und Gemeinden wurden seitens der Ratsmitglieder noch Aktualisierungen für das Baugebiet „Mohnfeld II“ vorgenommen, berichtet der Rathauschef. So sei nach eingehender Erörterung vom Gremium beschlossen worden, mehr Möglichkeiten bei der Dächergestaltung zuzulassen. Eine Einsicht in die Aktualisierung der Satzung sei für jedermann in der Verwaltungsgemeinschaft oder dem Internet möglich. Im weiteren Sitzungsverlauf billigte das Ratsgremium einen Antrag für den Neubau eines Wohnhauses in Schwenningen. Das Besondere für diese Bewilligung sei, dass dieser Neubau auf einem innerörtlichen Gartengrundstück erfolgen solle. Damit werde seitens der Gemeinde Schwenningen das nachhaltige Landmanagement „Innen vor Außen“ als eine zentrale Aufgabe der bayerischen Gemeinden gefördert.

Anschließend beschloss laut Ebermayer das Gremium einstimmig, den Rahmenvertrag mit der VG für die Sanierung von kleinen Straßenschäden. Dies bedeute, dass nicht jede VG-Gemeinde für solche Sanierungen eigene Ausschreibungen durchführen müsse.

Für die Stromversorgung der Gemeinde-Gebäude und Straßenbeleuchtungen beschlossen die Ratsmitglieder, sich der VG-Mehrheit und somit auch der Bündelausschreibung des Bayerischen Gemeindetages anzuschließen. Diese Entscheidung sei jedoch einzig aus Kostengründen gefallen, wusste Ebermayer zu berichten. „Denn wir hätten unsere Gemeinde lieber mit Öko-Strom versorgt“, sagt der Rathauschef, da in den Ortsteilen Schwenningen und Gremheim mehr Okö-Strom mittels Fotovoltaik und Biogasanlagen produziert werde, als für die gemeindlichen Gebäude und Anlagen überhaupt benötigt werde.

Zum Fortschritt beim Bau des Kindergartens berichtete der Bürgermeister, dass laut Plan und wenn es Corona zulässt, die Eröffnung im Mai stattfindet.

Des Weiteren informierte der Bürgermeister seine Ratskollegen darüber, dass der Haushaltsplan soweit fertiggestellt sei und in der nächsten Sitzung den Ratsmitgliedern zur eingehenden Beratung vorgelegt werde.