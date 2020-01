09:45 Uhr

Schwere Vorwürfe: Haben Lehrer am Lauinger Gymnasium Schüler belästigt?

Schüler erheben Vorwürfe gegen Lehrer des Albertus-Gymnasiums in Lauingen. Die Rede ist von betrunkenen Pädagogen und unangemessenen Kommentaren.

Lehrer am Lauinger Albertus-Gymnasium sollen Schüler belästigt haben. Wie mehrere Schüler und Ehemalige dem BR berichteten, kam es in der Vergangenheit mehrfach zu Grenzüberschreitungen. Ein ehemaliger Schüler berichtet etwa von einem Vorfall nach einer Feier in einer Lauinger Bar: Ein Lehrer soll dabei so betrunken gewesen sein, dass ihn seine Schüler nach Hause bringen mussten. Dann wollte der Lehrer, dass sich einer der Schüler zu ihm ins Bett legt. Der heute 20-Jährige tat das - weil ihm wohl der Mut gefehlt habe, "Nein" zu sagen. Auch von mehreren Grenzüberschreitungen in den sozialen Netzwerken ist die Rede, von Lehrern etwa, die Fotos von Schülerinnen lobend kommentieren.

Am Albertus-Gymnasium war man von den Anschuldigungen überrascht

Der Lauinger Psychotherapeut Christoph Radaj sieht sich in der Angelegenheit als "Prellbock" vor den Schülern. Im Gespräch mit unserer Redaktion betont er, dass die Initiative, die Vorfälle öffentlich zu machen, von einigen seiner Patienten ausging. "Ich wollte mich einfach schützend vor die Jugendlichen stellen", sagt er. Dass die Lehrer mit ihren Schülern auch mal feiern gehen, sei aus seiner persönlichen Sicht kein Problem. Allerdings nur, wenn dabei keine Grenzen überschritten würden.

Iris Eberl, seit August Schulleiterin am Albertus-Gymnasium, ist selbst von den Berichten überrascht worden. Sie nehme die Anschuldigungen sehr ernst. Die Aufklärung der Fälle habe "absolute Priorität." Sie sagt: "Gleichzeitig will ich einen fairen Umgang mit den Lehrern." Sie wünsche sich nun eine juristische Prüfung der Anschuldigungen. Im Bericht des BR ist zwar die Rede davon, dass eidesstattliche Erklärungen der Betroffenen vorliegen, Eberl selbst habe diese aber nicht gesehen. Und weiter: "Unzufriedene Schüler gibt es immer. Ich hoffe, dass das Ganze extrem übertrieben ist." Noch am Vormittag wolle sie mit dem Lehrerkollegium sprechen und und die Sicht der betroffenen Pädagogen anhören. (mayjo)

