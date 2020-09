12:00 Uhr

Schwere Wildunfälle im Landkreis Dillingen

Gleich drei Mal kracht es. Polizei Dillingen warnt vor Wildwechsel.

Die Polizei Dillingen meldet in ihrem Bericht von Dienstag gleich drei Wildunfälle. Einer hat sich am Montag gegen 5.30 Uhr auf der Staatsstraße 2030 auf Höhe Fristingen ereignet. Ein Autofahrer ist ein Reh, das plötzlich auf die Straße gesprungen ist, gefahren. Das Reh verendete, am Auto entstand ein Sachschaden von 500 Euro.

Das Reh verendete an der Unfallstelle

Zuvor war es gegen 20.40 Uhr auf der B16 zwischen Günzburg und Gundelfingen zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Reh gekommen. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit, das Reh lief von der Unfallstelle fort. Am Pkw entstand ein Sachschaden von 2000 Euro. Am Montag gegen 22.10 Uhr war der Fahrer eines Seats mit einem kreuzenden Wildschwein auf der B462 bei Obermedlingen zusammengestoßen.

Auto konnte nicht mehr weiterfahren

Das Tier verendete noch auf der Fahrbahn, am Pkw entstand ein erheblicher Schaden, so dass eine Weiterfahrt nicht mehr möglich war. Der Sachschaden wird mit 5000 Euro beziffert. (pol)

