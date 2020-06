09:52 Uhr

Schwerer Unfall bei Gundelfingen: Wer ist der Ersthelfer?

Die Polizei Dillingen sucht nach dem Zusammenprall eines Radfahrers mit einem Traktor dringend Zeugen.

Am 3. Juni gegen 16.20 Uhr sind ein 78-Jähriger und seine gleichaltrige Ehefrau den Fahrradweg zwischen Gundelfingen und Günzburg gefahren. Zeitgleich wollte der Fahrer eines Traktors aus einem Feld auf den Fahrradweg einbiegen und übersah dabei die beiden Fahrradfahrer.

Der Radfahrer kommt aus dem Raum Sontheim

Dabei geriet der 78-Jährige aus dem Raum Sontheim unter den Traktor und erlitt schwere Verletzungen am Bein. Er musste zur weiteren Versorgung in das Uniklinikum Augsburg geflogen werden. Seine Ehefrau stürzte ebenfalls und erlitt Verletzungen an Händen und Gesicht.

Ein Ersthelfer war in Gundelfingen vor Ort

In diesem Zusammenhang werden Zeugen des Unfalls gebeten, sich unter Telefon 09071/560 bei der Polizei Dillingen zu melden. Insbesondere wird nach einem männlichen Zeugen gesucht, der zum Unfallzeitpunkt ebenfalls mit dem Fahrrad auf dem Radweg unterwegs war und als Ersthelfer bei der Versorgung der Verletzungen half. (pol)

