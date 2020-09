vor 35 Min.

Schwerpunktwoche Verkehrssicherheit: So liefen bisher die Kontrollen der Polizei im Landkreis Dillingen

Plus Die Beamten ahnden im Landkreis Dillingen einige Verstöße – unter anderem die unerlaubte Handy-Nutzung.

Von Laura Mielke

Die Schwerpunktwoche Verkehrssicherheit nähert sich dem Ende, aber welche Ergebnisse brachten die verstärkten Kontrollen der Polizei bisher im Landkreis Dillingen? Von Montag bis Donnerstag wurden knapp 330 Verkehrsteilnehmer kontrolliert. Dazu gehören nicht nur Autofahrer, sondern auch Fahrer von (motorisierten) Zweirädern, also Motorräder, Fahrräder und Roller. Kriminalhauptkommissar Maximilian Schwinghammer von der Pressestelle des Polizeipräsidiums Schwaben Nord teilt für den Kreis Dillingen Zahlen mit. Kontrolliert wurden:

170 Pkw-Fahrer,



19 Motorradfahrer,



sechs Fahrer von E-Scootern,



knapp 50 Pedelec-Fahrer,



etwa 80 Radfahrer.



In 60 Fällen stellten die Beamten Verkehrsverstöße fest. In etwa 40 Fällen sprach die Polizei eine mündliche Verwarnung aus, in einem Drittel der Fälle wurde ein Bußgeld verhängt. Aber es gab bisher auch fünf Anzeigen aufgrund von Ordnungswidrigkeiten. Die meisten Verstöße waren die Nutzung eines Mobiltelefons während der Fahrt, nichtangelegte Sicherheitsgurte und das Fahren auf Radwegen entgegen der Fahrtrichtung durch Radfahrer.

100 "Geisterradler" unterwegs

Insgesamt wurden in Nordschwaben bisher 3200 Verkehrsteilnehmer kontrolliert. Bei einem Drittel beanstandete die Polizei Verstöße. Rund 100 Personen hatten dabei im Auto oder auf dem Fahrrad ein Mobiltelefon benutzt. Knapp 100 „Geisterradler“ waren unterwegs. Auffällig war laut Schwinghammer bei einer nicht unerheblichen Anzahl der Radfahrer ein deutlich fehlendes Unrechtsbewusstsein. Gegen elf Pkw-Fahrer musste Strafanzeige erstattet werden. Auch wegen Trunkenheit am Steuer. (mit pm)

