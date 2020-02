08:30 Uhr

Schwester Maria Elisabeth erhält eine hohe Auszeichnung

Die Leiterin des Gundelfinger Kinderheims wurde von Ilse Aigner geehrt und dabei ein paar Promis getroffen.

Der Bayerische Landtag hat heuer 43 Persönlichkeiten mit der Bayerischen Verfassungsmedaille ausgezeichnet. Darunter ist auch eine Preisträgerin aus Gundelfingen: Schwester Maria Elisabeth Marschalek, Leiterin des Kinderheims in Gundelfingen, erhielt die Verfassungsmedaille in Silber. Damit ehrt der Landtag Bürger, die sich aktiv für die Werte der Bayerischen Verfassung engagieren.

In der Würdigung heißt es, dass Schwester Maria Elisabeth seit 1997 die Erziehungs- und Heimleitung der Kinderheimstiftung St. Clara in Gundelfingen, einer heilpädagogischen Jugendhilfeeinrichtung, innehat. Das Kinderheim beherbergt rund vierzig Kinder aus sozial schwierigen Verhältnissen, um die sich die Oberin und Diplom-Sozialpädagogin in aufopfernder Weise kümmert und darüber hinaus auf ihrem Weg zum Erwachsenwerden fördert. In den Jahren 2005 und 2006 wurde die Einrichtung unter ihrer Federführung zu einem Lern- und Erlebnishof mit Gemüse- und Apothekergarten erweitert. Durch diese Neugestaltung werden den Kindern die Verbundenheit und der Umgang mit der Natur nähergebracht.

Die Schwester setzt sich nicht nur für die Kinder im Gundelfinger Heim ein

Seit über zehn Jahren werden außerdem 37 Hektar landwirtschaftliche Flächen von der Jugendhilfeeinrichtung in Eigenregie bewirtschaftet. Schwester Maria Elisabeth setzt sich darüber hinaus für hilfsbedürftige Kinder aus Krisenregionen ein und gewährte während der Flüchtlingskrise 2015 unbegleiteten Minderjährigen Unterkunft. Das Engagement von Schwester Maria Elisabeth verdiene höchste Anerkennung, ihre menschliche Wärme und Hilfsbereitschaft seien für die Kinder und Jugendlichen von unschätzbarem Wert, heißt es in der Würdigung.

Besonders in Erinnerung bleibt Schwester Maria Elisabeth die Rede

Die Ausgezeichnete selbst spricht von einer „großen Ehre“, die sie sehr freue. Die Preisverleihung im Bayerischen Landtag empfand sie als „beeindruckende Feier“. Marschalek sagt: „Die Atmosphäre war geprägt von der Freude der Ausgezeichneten.“

Dazu seien tolle Begegnungen mit Prominenten gekommen. Unter anderem trat die Leiterin des Gundelfinger Kinderheims mit Innenminister Joachim Herrmann, Iris Berben oder Luise Kinseher in Kontakt. Besonders in Erinnerung geblieben ist ihr, auch wegen deren Rede, die Landtagspräsidentin Ilse Aigner. „Sie hat mich wirklich beeindruckt“, sagt Marschalek. (pm, ands)

