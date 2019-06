Schwimmen bedeutet hier Lebensqualität

Der Landkreis besitzt so viele Badeseen, dass sich ein Schwimmkurs lohnt.

Wenn es einen Bereich gibt, in dem der Landkreis Dillingen wirklich glänzen kann, dann sind es seine Bademöglichkeiten im Sommer. Zahlreiche Baggerseen und die Freibäder in Dillingen, Wertingen und Lauterbach werden in den heißen Monaten zum Lieblingsort für zigtausende Besucher, jung wie alt.

Im Landkreis Dillingen kann man vielerorts schwimmen

Bewegung ist gesund – Schwimmen ganz besonders, da es viele verschiedene Muskeln aktiviert und dabei die Gelenke schont. Deshalb ist es eine Aufgabe für die gesamte Gesellschaft, die Teilhabe an dieser tollen Freizeitaktivität möglichst allen zu ermöglichen. Das heißt für die öffentlichen Träger, dass die Hallenbäder für Schwimmunterricht in Schuss gehalten werden müssen und auch einiges an Personalkosten für Bademeister ausgegeben werden muss. Das ist Geld, das kaum besser ausgegeben werden könnte. Das Engagement der Deutschen-Lebens-Rettungs-Gesellschaft und der Wasserwacht ist ebenfalls sehr lobenswert und wichtig. Wer in seinem Bekanntenkreis einen Erwachsenen kennt, der noch nicht schwimmen kann, der sollte diesen unbedingt zu einem Schwimmkurs bei der DLRG und der Wasserwacht ermuntern. Es ist nachvollziehbar, dass mancher Hemmungen hat, etwas zu erlernen, was schon die meisten Sechsjährigen können. Doch öffnet es gerade in unserem Landkreis die Tür zu erheblich mehr Lebensqualität.

