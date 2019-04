25.04.2019

Sechs Events in Birkenried

Wann was im Gewächshaus los ist

Sechs Veranstaltungen innerhalb von acht Tagen – im Kulturgewächshaus Birkenried ist viel los. Hier ein Überblick über die anstehenden Events:

Das Orchestra Mondo bietet am Samstag, 27. April, eine Reise durch die Musikwelt. Von Italien bis Argentinien, von Frankreich bis zum Balkan – Zuhörer können laut Pressemitteilung eintauchen in die bunte Welt des Orients. Immer auf Entdeckungsreise spaziert das Quartett durch die Tangolandschaften, durch die Welt des Gypsy-Swing und der Musettes. Reservierung unter tickets@birkenried.de wird empfohlen.

Ein Tanzabend mit den Oldies der 50er-, 60er- und 70er-Jahren steht am Dienstag, 30. April, ab 19 Uhr an. Für die richtigen Titel sorg DJ PeeWee alias Peter Wroblewski mit seiner fast unerschöpflichen Schallplattensammlung und vor allem seinem untrüglichen Gefühl, wie er die Gäste auf der Tanzfläche in Höchstform bringt, steht es in der Pressemitteilung. Der Eintritt frei, es wir gesammelt. Reservierung unter tickets@birkenried.de wird empfohlen.

Am 1. Mai kommen nicht nur Kultur- und Musikfreunde nach Birkenried, sondern auch alle, die sich nach neuen Pflanzen und Blumen für Heim und Garten umsehen wollen oder sich beim Kulturgewächshaus einen schönen Tag machen möchten. Mit Livemusik und Straßen-Performance, blühenden Gewächshäusern, geselligen Runden bei der 1.-Mai-Gastronomie, Barbecue, Kaffe und Kuchen bleibt dieser Tag von 10 bis 18 Uhr spannend.

Seit vielen Jahren bietet der Aquarell-Künstler und Lehrer Martin Lutz jedes Frühjahr in Birkenried einen dreitägigen Kurs an, diesmal vom 3. bis 5. Mai, täglich von 9 bis 17 Uhr. Kernpunkt dieses Workshops ist das Erlernen von Techniken, um danach bessere Bilder malen zu können.

Authentischen Blues gibt es vom serbischen Bluessänger und Bluesharpspieler Slavko Hilfert alias „Two Bags Bluesman“. Als „Primus“ des „Blues-Harp“ in Jugoslawien und Gründer der ersten jugoslawischen Blues-Band spielte er mit vielen Musikern der jugoslawischen Blues-Szene. Der Eintritt ist frei, es wird gesammelt.

Die Stimme von Roberto Tardito aus Ivrea, Italien, liegt irgendwo zwischen Angelo Branduari und Paolo Conte. Dabei erlaubt er den Besuchern einen tiefen Einblick in seine Gefühlswelt, mal mit leichten Rap-Einflüssen, traurig getragen und dann wieder vor Lebensfreude sprühend mit italienischem Temperament. In seinen Konzerten spielt der Multiinstrumentalist akustische und elektrische Gitarre, Piano, Percussions, Bodhrán und Harmonika. Der Eintritt am Sonntag, 5. Mai, um 14 Uhr ist frei, es wird gesammelt. (pm)

Themen Folgen