vor 53 Min.

Sechs „Neue“ in Hausen

Großes Lob für die erfolgreiche Jugendarbeit

Die Freiwillige Feuerwehr Hausen hatte Anfang März ihre Jahreshauptversammlung. Vorsitzender Thomas Fluhry begrüßte die erschienenen Mitglieder und Gäste und berichtete über die vergangenen Vereinstermine. Im Anschluss übernahm Kommandant Armin Gentner mit seinem Bericht zum vergangenen Jahr: Es wurde ein enormes Pensum an Übungen, Ausbildung, Absperrdiensten und kulturellen Veranstaltungen geleistet. Zusätzlich wurde die Hausener Wehr zu sechs Ernstfällen alarmiert. Die Zusammenarbeit mit den Nachbarwehren Lauingen, Schabringen, Donaualtheim sowie der Dillingen wurde bei mehreren Einsatzübungen gepflegt, vertieft und gefördert. Im Frühjahr konnte die neu beschaffte Tragkraftspritze übernommen werden. Dies wurde mit einer Pumpenweihe gefeiert. Im Sommer konnte die Leistungsprüfung mit zwei Gruppen durchgeführt werden. Hierbei erreichte Alexander Kratzer die höchste Leistungsstufe 6 und die Auszeichnung Gold-Rot.

Die zentrale Großveranstaltung zum „schwabenweiten Tag der Feuerwehr“ wurde gemeinsam mit allen Dillinger Feuerwehren durchgeführt. Die Aktion war ein überwältigender Erfolg und eine gute Gelegenheit, die Gemeinschaft und den Zusammenhalt aller Dillinger Feuerwehren zu präsentieren, so Gentner. Neue Jugendliche konnten am internen Tag der Jugendfeuerwehr zugewonnen werden. Aus der Jugendgruppe wechselten zwei Kameraden in die aktive Wehr. Zum Jahreswechsel besteht die Jugendgruppe aus neun Mitgliedern. Neben der Teilnahme am Kreisjugendzeltlager wurden viele Übungs-, Ausbildungs- und Freizeitaktivitäten durchgeführt. Viele Kameraden wurden mit dankenden Worten für die laufenden Aufgaben in den Fachbereichen bedacht. Ein besonderen Dank wurde dem langjährigen Stadtbrandmeister Walter Honold für seine stetige Unterstützung der Hausener Wehr ausgesprochen.

Im Anschluss ehrte Armin Gentner noch ein Mitglied für sein 40-jähriges Dienstjubiläum. Gebhard Kratzer war während dieser Zeit sechs Jahre als stellvertretender Kommandant und weitere zwölf Jahre als Kommandant aktiv. Aktuell bleibt Kratzer als erfahrener Gruppenführer der Hausener Wehr treu. Die Ehrung übernahm Stadtbrandinspektor Markus Pfeifer. Er würdigte Kratzer für seinen geleisteten Dienst. Pfeifer bedankte sich auch für die gute Zusammenarbeit und lobte im Speziellen das Miteinander zum „Tag der Feuerwehr“.

Feuerwehr-Referent Wolfgang Reinelt überbrachte die Grußworte der Stadt Dillingen. Er zeigte sich auch über die Ehrung seines Weggefährten Kratzer erfreut und dankte der aktiven Wehr für ihren immerwährenden, ehrenamtlichen Dienst am Bürger. Besonders lobte der Referent die erfolgreiche Jugendarbeit. Armin Gentner konnte im Anschluss freudig die Neuaufnahme von sechs neuen aktiven Mitgliedern verkünden – fünf davon für die Jugendgruppe. Seit 2016 wurden insgesamt 15 junge Menschen aufgenommen. (pm)

