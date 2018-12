05:24 Uhr

Seine „Schüler“ kommen aus ganz Nordschwaben

Im BWZ in Dillingen gibt es verschiedene Weiterbildungsmaßnahmen. Daneben werden junge Leute binnen zwei Jahren zu Fachkräften ausgebildet.

Von Horst von Weitershausen

BWZ Nordschwaben steht in großen Lettern am Eingang zum Gebäude in der Dillinger Einsteinstraße 26. Bereits das flackernde Licht von Schweißarbeiten in Verbindung mit dem dafür typischen Geruch verrät, welche Art von Weiterbildung hier angeboten wird. „Alles, was mit den verschiedensten Schweißtechniken und der Metallverarbeitung zu tun hat, wird von uns hier zur Weiterbildung und Erneuerung der Qualifizierung angeboten“, sagt Inhaber und Geschäftsführer Johann Egger.

Berufsweiterbildungszentrum seit 2009 in Dillingen

Seit 2009 ist der private Bildungsträger Dillingen ansässig. Dabei bietet das Berufsweiterbildungszentrum (BWZ) Nordschwaben nach den Worten des Inhabers eine Schweißtechnikfortbildung als DVS-Kursstätte mit Abnahme der neuerlichen Schweißprüfungen für nordschwäbische Industrieunternehmen an – etwa die BSH Hausgeräte GmbH in Dillingen und die Airbus Helicopters in Donauwörth sowie weitere Metall verarbeitende Handwerksbetriebe der Region. Dies sei für die Betriebe äußerst wichtig, informiert Egger, denn Nachweise international gültiger Schweißerzertifikate müssten alle drei Jahre erneuert werden. „Dies kann hier bei uns innerhalb von drei Tages- bis vier Wochen- oder bis zu sechs Monatskursen in allen Schweißtechniken durchgeführt werden“, sagt Geschäftsführer Egger. In diesem Zusammenhang fügt er hinzu, dass die DWS Nordschwaben bisher in Dillingen über 4500 Schweißprüfungen abgenommen habe, wobei in diesem Jahr bereits schon 700 durchgeführt worden seien. Darüber hinaus biete die BWZ-Nordschwaben GmbH die Schweißerausbildung in verschiedenen Techniken für Industrie (IHK) und Handwerk (HWK) in Schwaben an. Des Weiteren werden laut Johann Egger Fortbildungskurse für die Arbeitsagentur oder das Jobcenter in den Bereichen Schweißen und Metallverarbeitung durchgeführt, mit einer anschließenden Vermittlungsquote in den Arbeitsmarkt von 80 bis 90 Prozent. Unterstützt wird der Institutsleiter dabei von einem acht-köpfigen Team, angeführt von seiner Frau Elke Egger in der Verwaltung.

Daneben gibt es einen Schweißfachingenieur und DVS-Prüfer, zwei Schweißlehrer, einen Metallausbilder, einen Lehrer für Metall- und Schweißtechnik, einen Fachlehrer sowie eine sozialpädagogische Betreuung.

Neue Fachkräfte für Metalltechnik

Seit einigen Jahren bietet das BWZ auch Praktikumsplätze für die Bayerische Verwaltungsschule in Lauingen und die FOS in Donauwörth in beiden Berufsbereichen an. Dies sei jedoch noch nicht alles, sagt Johann Egger. „Wir bilden zur Zeit auch 18 Azubis innerhalb von 24 Monaten zu Fachkräften für Metalltechnik einschließlich Vermittlung von Betriebspraktiken aus, wobei der Berufsschulunterricht mittels zwei Lehrern im Hause erfolgt.“

Neu hinzugekommen im Programm der BWZ-Nordschwaben seien noch Integrationskurse für Migranten im Bereich Metallverarbeitung, die entweder von Betrieben oder dem Jobcenter geschickt werden.

Ob Ausbildung, Weiterbildung, Qualifizierung oder als DVS-Kursstätte, die verschiedenen Schweißverfahren und Techniken verfügen im Berufsweiterbildungszentrum (BWZ) Nordschwaben in Dillingen neben der Metallverarbeitung über einen großen Stellenwert. Bild: Horst von Weitershausen

Zur Zeit seien rund 30 Migranten in den Kursen untergebracht, die von der Arbeitsagentur, den Betrieben oder Zeitarbeitsfirmen gefördert werden. „Diese Sparte der Fortbildung erfordert beinahe die meiste Aufmerksamkeit der Mitarbeiter“, erklärt Egger. Denn viele der Teilnehmer könnten nur sehr bedingt die deutsche Sprache, und der eine oder andere sei Analphabet. Insgesamt habe das BWZ Nordschwaben seit dem Jahr 2009 rund 1500 Teilnehmer ausgebildet oder weiterqualifiziert – die Teilnehmer an den DVS-Schweißkursen und Prüfungen seien in diese Zahl nicht miteingerechnet.

