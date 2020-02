vor 46 Min.

Seit 50 Jahren im Verein

Ehrungen beim Schäferhundeverein

Bei der Jahreshauptversammlung des Höchstädter Schäferhundevereins trug Erster Vorsitzender Thomas Gloeckner seinen Rückblick und die Vorschau für das kommende Jahr vor. Auch die Berichte der anwesenden Vorstandsmitglieder waren interessant und positiv. Danach wurden einzelne Vereinsmitglieder für langjährige Zugehörigkeit geehrt: für zehn Jahre Elisabeth Kölz, für 30 Jahre Cornelia und Anton Vihl, für 40 Jahre Beate Jaumann, Renate Kolar und Helmut Zangl und für 50 Jahre Michael Schmid. Auch der Vereinsmeister erhielt zum Andenken einen Pokal: Mike Dehmel konnte sich in der Fährte behaupten und hielt seinen gestifteten Wanderpokal erstmals in seinen Händen. Ein besonderer Dank gilt allen Helfern und Ausbilder, die sich uneigennützig dem Verein zur Verfügung stellen. Der nächste Erziehungslehrgang für Hunde aller Rassen beginnt am 6. März über neun Freitage, jeweils von 17 bis 19 Uhr. Der Lehrgang endet mit der Abschlussprüfung für Hund und Hundeführer. Weitere Ausbildungsmöglichkeiten bei dem Verein: Schutzhund, Fährte, Agility, Begleithundeprüfung. Für nähere Informationen und Anmeldung ist Vorsitzender Thomas Gloeckner unter Telefon 0172/2592987 zu erreichen. (pm)