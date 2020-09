15.09.2020

Seit 56 Jahren dicke Freunde

Die Kameraden von einst treffen sich in Dillingen wieder. 2019 gab’s eine besondere Begegnung

Von seinen 18 Monaten Grundwehrdienst bei der Marine Juli 1963 bis Dezember 1964 war Eberhard Wirbka je drei Monate in Glückstadt/Elbe und anschließend auf der Fernmeldeschule in Flensburg. Eigentlich wollte er auf ein Schiff, doch die letzten zwölf Monate verbrachte er beim Marinefliegergeschwader fünf in Kiel-Holtenau. Die Kameradschaft auf der Stube war so gut, dass sich sechs Herren bis heute treffen – seit inzwischen 56 Jahren. „Die Zusammenkünfte fanden von der Nordsee bis zum Bodensee und Südtirol, vom Elsass bis Dresden statt“, teilte uns Eberhard Wirbka mit. Im vergangenen Jahr traf die Gruppe in Berlin zufällig Bundesarbeitsminister Hubertus Heil vor dem Reichstag und tauschte mit ihm sogar ein paar Worte aus. Heuer stand wieder ein Treffen in Dillingen an – das letzte ist zwölf Jahre her. Eberhard Wirbka lud die „lieben ergrauten Kameraden und die lieben junggebliebenen Ehefrauen“, über den „Landgang“ mit „Nachtlager“ in Dillingen ein. „Meinen Kameraden imponierten die schönen Gebäude und die wirtschaftliche Weiterentwicklung der Stadt. Außerdem haben wir uns das Schloss in Höchstädt angeschaut, Neresheim und Nördlingen.“ Dann kehrten die Freunde zurück nach Hannover, Kelkheim bei Frankfurt/Main, Coburg und Filderstadt. (dz)

