Seit 75 Jahren bei der Bissinger Feuerwehr

Die Freiwilligen im Kesseltal schauen auf ein Jahr mit vielen Aufgaben und Einsätzen zurück. Und sie würdigen ganz besonders verdiente Mitglieder.

Retten, löschen, bergen, schützen, das sind bekanntermaßen die vier Kernaufgaben der Freiwilligen Feuerwehren. Was das allerdings das ganze Jahr über in einer Gemeinde der Größe Bissingens bedeutet, das wurde bei der Generalversammlung der FFW Bissingen zum Jahresausklang des Jahres 2019 deutlich. Markus Reiner, Erster Vorsitzender des aktuell 175 Mitglieder zählenden Feuerwehrvereins, konnte im Gasthaus Krone unter anderem den Zweiten Bürgermeister Anton Schmid, Kreisbrandinspektor Markus Tratzmiller und Kreisbrandmeister Jürgen Schäferling sowie den Ehrenvorstand Franz Korn und die beiden Ehrenkommandanten Manfred Reiner und Gerhard Wanner begrüßen.

Faschingsball, Maibaum und viele andere Feste

Reiner ging unter anderem auf den Faschingsball, das Aufstellen des Maibaums und das Maibaumfest sowie den Tag der offenen Türe ein, bei dem dank der Unterstützung zahlreicher Mitglieder, aber auch umliegender Wehren, als voller Erfolg bezeichnet werden durfte. Neben diesen Highlights verdeutlichen aber auch die Teilnahme am Bürgerschießen und an diversen Festen und nicht zuletzt auch die Unterstützung des Kleiderbasars der Gruppe „Mütter aktiv“ die Einbindung der Wehr in das soziale und kulturelle Leben de der Gemeinde.

Erster Kommandant Andreas Korn zählte in seinem Jahresresümee insgesamt 25 Einsätze der Freiwilligen Feuerwehr Bissingen auf. Unter den 18 Sirenenalarmierungen waren vier Brandeinsätze und sechs Verkehrsunfälle. Auch Sicherheitswachen, Parkplatz- und Verkehrsdienste und der Besuch von Grundschülern im Feuerwehrgebäude gehörten wie jedes Jahr zum Tagesgeschäft der Wehr.

Feuerwehr wünscht sich ein neues Fahrzeug

So kamen 2019 in der Addition exakt 609 Einsatzstunden und 492 Einsatzkräfte zusammen. Wenn man dazu noch 35 Übungen, zahlreiche Lehrgänge der aktiven Kräfte und die sehr erfolgreiche Leistungsprüfung mit 18 Teilnehmern nimmt, wird die Schlagkraft der Stützpunktwehr Bissingen sehr deutlich. Dies betonten auch Kreisbrandinspektor Markus Tratzmiller und Zweiter Bürgermeister Anton Schmid. Übereinstimmend stellten sie fest, dass man sich auf die Bissinger Wehr und ebenso die umliegenden Wehren im Kesseltal stets verlassen könne. Ebenso wie Kommandant Korn äußerte auch der Kreisbrandinspektor den Wunsch nach einem Mannschaftstransportfahrzeug für die Feuerwehr in Bissingen. In der Vorausschau auf das neue Jahr wurden eine geplante Gefahrgutübung in Gundelfingen, die Inspektion in Bissingen am 11. Mai und eine Leistungsprüfung in technischer Hilfeleistung angesprochen.





Eine ganze Reihe von Ehrungen gab es bei der Generalversammlung der FFW Bissingen. Für 25-jährige aktive Mitgliedschaft wurden Martin Sinning, Thomas Mayershofer, Markus Lippert, Jürgen Ostermair und Gerhard Hirner ausgezeichnet. Besonderen Beifall gab es für Josef Konrad und Walter Popp, beide seit 50 Jahren Mitglied, und insbesondere für Georg Korn, der für seine 75-jährige Mitgliedschaft geehrt wurde. Abgebildet sind von links: Kreisbrandinspektor Markus Tratzmiller, Erster Kommandant Andreas Korn, Thomas Mayershofer, Martin Sinning, 2. Kommandant Christian Sinning, Markus Lippert, Jürgen Ostermair, Georg Korn, Gerhard Hirner, Walter Popp, 2. Bürgermeister Anton Schmid, Josef Konrad, Erster Vorsitzender Markus Reiner, 2. Vorsitzender Thomas Gnugesser und Kreisbrandmeister Jürgen Schäferling. Bild: Herreiner

Im Anschluss an die Dankesworte wurden Ehrenabzeichen in Gold-Rot an die langjährig bewährten Kräfte Ulrich Reiner, Klaus Boser, Steffen Seiler, Christian Sinning und Josef Harlacher verliehen sowie Martin Sinning, Thomas Mayershofer, Markus Lippert, Gerhard Hirner und Jürgen Ostermair Urkunden und Abzeichen für 25-jährigen aktiven Feuerwehrdienst überreicht. Mit großem Applaus bedacht wurden Josef Konrad und Walter Popp für ihre 50-jährige Vereinsmitgliedschaft und Georg Korn für 75-jährige Mitgliedschaft.

In den Jahren des Dritten Reiches

Es gibt wohl nicht mehr viele Kameraden, die in den Jahren des Dritten Reiches in eine Wehr aufgenommen wurden. Bei Georg Korn geschah dies am 1. Januar 1944. Er leistete aktiven Dienst bis 1970, wurde zum Hauptfeuerwehrmann ernannt, saß lange Zeit als Vertrauensmann im Verwaltungsrat und unterstützte die Wehr durch seinen Zimmereibetrieb, wenn es notwendig war. (HER)

