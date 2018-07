vor 40 Min.

Seit einem halben Jahrhundert gibt’s die Schützen in Frauenriedhausen

Der Verein feiert sein 50-jähriges Bestehen. Und auch die Böllergruppe hat etwas zu feiern

Mit Pulverdampf und Böllerknall wurde das Fest am Samstag eröffnet. Bereits seit einem halben Jahrhundert gibt es den Schützenverein Frauenriedhausen nun. Und auch die Böllergruppe hat etwas zu feiern: Sie besteht nun seit 15 Jahren. Zu diesem feierlichen Anlass kamen mehr als 130 Böllerfreunde aus nah und fern und zeigten ein eindrucksvolles Platzschießen. Musikalisch umrahmt wurde das Ereignis durch den Musikverein Aislingen. Böllerkommandant und Gauböllerreferent Anton Graf empfing die Böllerfreunde und wünschte dem Fest einen guten Verlauf.

Nach dem Platzschießen ehrte Erster Gauschützenmeister Josef Grosser verdiente Böllerschützen. Das vom Bezirk Schwaben gestiftete Böllerschützen-Ehrenzeichen in Bronze erhielten Stefan Bächle, Christine Ettrich, Thomas Fauser, Annemarie Graf, Frank Graf, Gabriele Kienmoser, Frank Kraus, Andreas Ritter, Franz Scharff, Josef Waibel und Wolfgang Wörner. Das gleiche Abzeichen, aber in Gold, erhielt Böllerkommandant Anton Graf. Anschließend gestaltete der Musikverein Dattenhausen den Festabend. Nach der Begrüßung gab Vorsitzender Andreas Schuster einen Rückblick auf die 50-jährige Vereinsgeschichte. Grosser und Lauingens Dritter Bürgermeister Albert Kaiser beglückwünschten den Verein zum Jubiläum und hoben in ihren Grußworten den Stellenwert des Schützenwesens heraus.

Danach wurden langjährige Mitglieder für ihre 25, 40 und 50 Jahre Mitgliedschaft und für besondere Verdienste geehrt. Die Ehrungen für 25-jährige Mitgliedschaft erhielten Sigrid Baur, Bernadette Beitinger, Siegfried Ettrich, Frank Graf, Gabriele Römer, Andreas Schuster und Stefan Seifert. Für 40 Jahre Mitgliedschaft wurden Gabriele Kienmoser, Carmen Kurkowski, Hans-Joachim Kurkowski, Lothar Maier und Gottfried Wörner ausgezeichnet.

Ganze 50 Jahre im Verein und im Gau sind Anton Graf, Anton Kaiser, Helmut Koller, Leonhard Mengele, Hans Römer, Klaus Scharff, Alois Schmid und Michael Wörner. Weitere vier Mitglieder sind ebenfalls seit 50 Jahren im Verein, allerdings nicht die komplette Zeit im Gau. Sie erhielten deshalb eine Ehrenurkunde des Vereins, die ihnen Vorsitzender Schuster überreichte. Diese vier Mitglieder waren Max Baur, Bruno Römer, Richard Schuster und Erwin Vesenmaier.

Vom Gauschützenmeister für besondere Verdienste geehrt wurden Christine Ettrich (Verdienstnadel BSSB grün), Anton Graf (Verdienstnadel Bezirk Silber), Stefan Römer (Gau-Ehrennadel), Franz Scharff (Verdienstnadel Bezirk Silber), Andreas Schuster (Verdienstnadel Bezirk Gold) und Josef Waibel (Ehrennadel Bezirk Gold). Zudem erhielten Josef Baur, Manfred Klaus und Leo Schüller für ihre langjährige Tätigkeit das Ehrenzeichen für Fahnenabordnungen in Silber.

Am Sonntag wurde weitergefeiert, angefangen mit einem Festgottesdienst, musikalisch umrahmt vom Musikverein Frauenriedhausen. Ein Festzug durch das Dorf zum Mittagstisch mit Unterhaltungsmusik des Musikvereins Reutern durfte auch bei diesem Jubiläum nicht fehlen. Die Jugendkapelle Haunsheim unterhielt die Festbesucher bei Kaffee und Kuchen. Das Fest klang am Sonntagabend mit zünftiger Unterhaltungsmusik, gespielt vom Musikverein Haunsheim, aus. (pm)

Themen Folgen