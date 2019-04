11:00 Uhr

Sekundenschlaf: Autofahrer prallt gegen Laternenmast

Wenn Autofahrer am Steuer einnicken, droht höchste Gefahr.

Der junge Mann und sein Beifahrer verletzen sich bei dem Unfall zwischen Gundelfingen und Medlingen.

Ein 21-jähriger Autofahrer ist am Freitagmorgen gegen 3.20 Uhr auf der Lauinger Straße in Gundelfingen Richtung Medlingen gefahren. Seinen Angaben nach hatte er plötzlich einen Sekundenschlaf und kam deshalb on der Straße ab. Dort prallte der junge Mann mit seinem Auto frontal gegen einen Laternenmast, welcher durch die Wucht des Zusammenstoßes umknickte.

Totalschaden am Auto

Der 21-Jährige und sein Beifahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt und kamen zu weiteren Behandlung in das Krankenhaus Dillingen, teilt die Polizei mit. Am Pkw entstand ein Totalschaden. (pol)

Lesen Sie auch:

Kaffee-Kurzschlaf-Kombi hilft müden Autofahrern

Sekundenschlaf endet beinahe in Tragödie

Polizei warnt vor dem Tunen von Motorrollern

Themen Folgen