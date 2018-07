vor 43 Min.

Seminar zur Dorferneuerung

In Unterglauheim tut sich was

Den Besuch eines Fachseminars in Thierhaupten in Bezug auf die Dorferneuerung Unterglauheim beschlossen die Blindheimer Ratsmitglieder bei ihrer jüngsten Sitzung. Teilnehmen können laut Mitteilung von Bürgermeister Jürgen Frank maximal 30 Personen: neben den Ratsmitgliedern Vertreter der Vereine sowie interessierte Bürger aus der Gemeinde. Vor dieser Beschlussfassung sei die Sichtung der eingegangenen Vorschläge von Bürgern zur Namensgebung von zwei Straßen im Blindheimer Baugebiet „Am Brechetweg“ erörtert und diskutiert worden, teilte der Rathauschef weiter mit.

Doch einen Beschluss wollten die Ratsmitglieder nicht fassen, da sie sich mit den Vorschlägen nicht so recht hätten anfreunden können. Weiterer Diskussionspunkt sei die von einem Teilnehmer der Bürgerversammlung in Unterglauheim vorgeschlagene Verkehrsinsel am Ortseingang von Unterglauheim nach dem Bahnübergang gewesen, so Jürgen Frank. Da die Straße jedoch den Status eine Kreisstraße habe, müsse das Anliegen ans Landratsamt Dillingen weitergegeben werden. Zum Tagesordnungspunkt neuer Standort Altglascontainer im Ortsteil Blindheim, bisher am alten Bauhof, wurde laut Mitteilung von Bürgermeister Jürgen Frank vom Ratsgremium beschlossen, das Einverständnis für den von der Gemeinde favorisierten Standort an der Gemeindehalle vom AWV Nordschwaben einzuholen. (HOW)

