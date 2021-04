Senioren im Dillinger Stift beschenkt

Kreativstammtisch Unterthürheim denkt auch an Personal

Eigentlich sollte die Tätigkeit des Kreativstammtisches Unterthürheim in der Corona-Zeit ruhen. Denn ein wesentliches Element der Idee war die Geselligkeit, das gemeinsame Arbeiten an karitativen Projekten und die damit verbundene Förderung der Gemeinschaft. Niemand jedoch konnte vor einem Jahr ahnen, dass die Auszeit so lange dauern würde. Deshalb entschlossen sich die Frauen, ihr bereits begonnenes Projekt wieder aufzugreifen und es sozusagen in Heimarbeit zu Ende zu bringen.

Altenheime haben es in der Pandemie besonders schwer. „Für die Bewohner ist die Einsamkeit aufgrund der stark eingeschränkten Besuchsmöglichkeiten sehr belastend, für das Pflegepersonal ist der Stress im letzten Jahr enorm gestiegen“, heißt es in einer Pressemitteilung der Gruppe. Diesen Menschen wollte der Kreativstammtisch eine Freude bereiten. Jeder Bewohner der Senioreneinrichtung Heilig-Geist-Stift in Dillingen erhielt in diesen Tagen einen Waschlappen plus Duschgel, darüber hinaus gab es für spezielle Situationen rutschfeste Socken und sogenannte Nestel- oder Fühldecken. Diese Decken sind laut Mitteilung besonders geeignet für demenzkranke Menschen, die oft sehr unruhig sind und an sich und allen möglichen Dingen zerren. Nestel- oder Fühldecken können als Ablenkung dienen. Sie werden aus verschiedenen Stoffquadraten zusammengesetzt, auf die dann Knöpfe, Spitzen, Borten, kleine Reißverschlüsse und Ähnliches aufgenäht werden. Viele Menschen mit Demenz beruhigt es, etwas in den Händen zu haben und damit zu spielen.

Als Dankeschön an das Pflegepersonal wurde zudem jeder Mitarbeiter mit einem selbst gebackenen Kuchen im Glas sowie einer Handcreme bedacht. (pm)