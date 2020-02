16:49 Uhr

Seniorengemeinschaft: Ein Angebot für mehr Lebensqualität

Das Konzept der Seniorengemeinschaft, das im Dillinger Stadtrat präsentiert wurde, macht Sinn. Jetzt fehlt nur noch eines.

Von Berthold Veh

Das Konzept der Seniorengemeinschaft, das der frühere Manager Gerhard Brecht im Dillinger Stadtrat präsentiert hat, hat Hand und Fuß (lesen Sie hier mehr dazu). Es ist ein Angebot, das die Lebensqualität der älteren Menschen in der Landkreismitte anheben wird. Zum einen kann diese Seniorengemeinschaft dazu beitragen, dass ältere Mitbürger durch die Hilfe anderer möglichst lange in ihren eigenen vier Wänden selbstbestimmt leben können. Zum anderen bietet dieser Verein eine Plattform, im Alter in Kontakt zu bleiben und gemeinsam etwas zu erleben. Die Einsamkeit, unter der viele Senioren leiden, kann so vertrieben werden.

Seniorengemeinschaft: Neben Dillingen auch auf Lauingen ausgeweitet

Was auch überzeugt: Brecht und sein Team haben die Seniorengemeinschaft neben Dillingen auch auf Lauingen ausgeweitet, denn es ist gut, wenn das Oberzentrum im Landkreis bei solch wichtigen Angeboten gemeinsame Sache macht. Der Initiator und seine Helfer haben sich zudem von der Seniorengemeinschaft Wertingen-Buttenwiesen sagen lassen, wie es klappen könnte. Denn die Seniorengemeinschaft im Zusamtal funktioniert hervorragend.

Senioren müssen Angebot auch annehmen

Neben dem Fleiß bei der Abwicklung der Vereinsgründung fehlt nun nur noch eines: Dass die Senioren in der Region dieses Angebot auch annehmen. 35 Euro Mitgliedsbeitrag im Jahr müssten für die meisten machbar sein. Ebenso wie die zehn Euro pro Stunde Hilfeleistung. Und es gibt ja auch Überlegungen, in sozialen Notfällen mit einem Fonds bedürftigen Mitgliedern unter die Arme zu greifen. Mitunter scheuen sich Mitmenschen nicht nur in Nordschwaben, fremde Hilfe anzunehmen. Das ist aber falsch. Denn gemeinsam kann Vieles leichter gehen – gerade im Alter.

