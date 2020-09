vor 50 Min.

Sensationelles Fluss-Konzert im Höchstädter Schloss

Plus Die MS Harmonic Brass schlägt hohe Wellen in Höchstädt und begeistert das Publikum restlos.

Von Silvia Schmid

Die Besucher, die sich am Sonntag zur „Donaureise“ mit Harmonic Brass auf Schloss Höchstädt einfanden, waren ja auf einiges gefasst – im positivsten Sinne. Die fünf Blechbläser aus München sind längst bekannt, ihre Kreativität ebenso wie ihre Professionalität hat sich herumgesprochen.

Hohe Erwartungen werden sogar noch übertroffen

Was das Quintett jedoch im Rittersaal des Schlosses darbot, übertraf die Erwartungen bei Weitem. Entlang dem Verlauf der Donau – von ihrem Ursprung im Schwarzwald bis zur Mündung ins Schwarze Meer – schmetterten sie ein musikalisches Potpourri vom Allerfeinsten ans Höchstädter Donauufer.

Freilich, die swingend-jazzigen Brass-Klänge verbreiten immer irgendwie gute Stimmung, die Besucher gehen mit, vor allem, wenn bekannte Melodien erklingen. Aber da war noch etwas anderes. Die Musiker gaben sich so beschwingt und locker leicht und lieferten im wahrsten Sinne „en passant“ musikalische Spitzenleistung auf Höchstniveau.

Hornist Andreas Binder gab rhetorisch brillant, mit Witz und Charme den Conférencier und Reiseführer, versorgte die „Passagiere“ vor jeder musikalischen Anlegestelle mit Hintergrundwissen und dirigierte seine Mannschaft humorvoll auf ihre Plätze. Mit an Bord der MS Harmonic Brass: Trompeterin Elisabeth Fessler, Trompeter Hans Zellner, an der Posaune Alexander Steixner und an der Tuba Karl Wilhelm Hultsch. Allesamt Profimusiker von höchstem Rang, die an verschiedenen Orten in Süddeutschland und Österreich wirken.

An ausgewählten Häfen des 2857 Kilometer langen Donau-Weges durch Europa legte das Quintett musikalisch an und stellte mitunter überraschende Verbindungen her.

Bachs Toccata und Fuge in d-Moll grandios dargeboten

Wer denkt bei Regensburg schließlich gleich an „Für Elise“. Aber siehe da, Beethoven war nachweislich in der Oberpfalz zu Gast und „wer weiß“, fragte Andreas Binder, vielleicht traf er dort sein Fräulein Elise“. Zum Glück konnte diese Verknüpfung gefunden werden, so kam das Publikum in den nie geahnten Genuss, das Klavierstück von der Brass-Crew zu hören. Nächste Station: Passau, berühmt für Europas größte Orgel im St.-Stephans-Dom. Also musste Bach erklingen. Toccata und Fuge in d-Moll – grandios, überwältigend und eindringlich gespielt von den fünf Blechbläsern.

Mit Anton Bruckners einfühlsam dargebotenem „Locus iste“ ging es tief rein nach Österreich, Linz, die Wachau, und schließlich nahm das Schiff Kurs auf Wien.

Nur allzu gerne folgte das Publikum dem Ensemble musikalisch ins Kaffeehaus. Trompeterin Elisabeth Fessler gab virtuos das Trompetenkonzert von Johann Nepomuk Hummel zum Besten. Zum Essen ging es nach Serbien, begleitet von traditionell-volkstümlicher Musik der Region im Brass-Gewand.

Das „Eiserne Tor“, wo die Donau wild und stürmisch wird, wurde mit einem ukrainischen Tanz bezwungen, bevor die fünf „Donauten“ schließlich im Donaudelta und am alten Leuchtturm von Sulina nahe dem Schwarzen Meer ihr Ziel erreichten. Nach dieser stürmischen und überaus abwechslungsreichen Fahrt gingen die Passagiere beseelt von den Eindrücken in Höchstädt an Land und applaudierten in Standing Ovations.

Als Zugabe erklang, worauf manch einer der Zuhörer schon gewartet hatte. Die fünf Musiker performten die Donau-Hymne, den Strauss-Walzer „An der schönen blauen Donau“ in einer Lieblichkeit, die wirklich jedem im Saal ein glückseliges Lächeln auf die Lippen zauberte und manch einem auch Tränen in die Augen trieb.

Musikalische Barrieren werden von den fünf Ausnahmemusikern durchbrochen

Die fünf Ausnahmemusiker durchbrachen mit ihrer musikalischen Reise nicht nur die Grenzen der Donau-Anrainerstaaten, sondern überschritten auch musikalische Barrieren von Genre und Konvention.

Die Adaption und die Darbietung der klassischen Stücke für Klavier, Geige, Orgel oder Orchester für das Brass-Quintett war schlichtweg sensationell.

