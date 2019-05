vor 36 Min.

Sicher mit dem E-Bike unterwegs

Verkehrswacht Gundelfingen-Bachtal bietet einen Kurs mit praktischer Übung an

Mit Elektrofahrzeugen auf zwei, drei oder vier Rädern sicher unterwegs: Die zunehmende Mobilität der erfahrenen und älteren Generation bedingt einen vermehrten Umstieg dieser Generation auf Fahrzeuge mit Elektroantriebsmechanismen. Gerade die Verkaufszahlen für Pedelec boomen in diesen Jahren enorm, allein eine Million vierrädrige Elektrofahrzeuge sollen bis 2020 auf Deutschlands Straßen unterwegs sein und die Verkehrsdichte wird bis 2025 nochmals um etwa 40 Prozent zunehmen, heißt es in einer Pressemitteilung der Verkehrswacht.

Das Programm „Fit mit dem Fahrrad“ ist ein Angebot an Radfahrende, die seit Jahren regelmäßig mit dem Fahrrad unterwegs oder auf ein Pedelec umgestiegen sind. Gleichzeitig richtet es sich an Radler, die nach einer Pause wieder aktiv werden wollen.

„Fit mit dem Fahrrad“ bietet den Teilnehmenden Gelegenheit, gemeinsam mit anderen die Grundlagen und Anforderungen des Fahrradfahrens zu trainieren und ihre Beweglichkeit und Koordination zu verbessern. In einem Geschicklichkeitsparcours können die Teilnehmer ihre Fahrradkompetenzen erweitern und so auch schwierigere Anforderungen beim Fahrradfahren mit Leichtigkeit bewältigen. Die Übungseinheiten setzen systematisch dort an, wo sich durch Routine mangelnde Aufmerksamkeit einschleicht. Dabei werden Ausdauer und Geschicklichkeit ebenso unter die Lupe genommen, wie Wahrnehmungsfähigkeit und Konzentrationsvermögen. Das Ausprobieren in der Gruppe ermöglicht den Teilnehmern ein eigenes Erleben und den Austausch untereinander. Einfache Übungen für den Alltag verstärken den Trainingseffekt.

Die Ortsverkehrswacht Gundelfingen-Bachtal bietet am Freitag, 31. Mai, von 15 bis etwa 17 Uhr eine Orientierungsmöglichkeit für E-Bike-Fahrer und an E-Radfahren Interessierte an. Ort ist der Pausenhof der Mittelschule Gundelfingen.

Im theoretischen Teil wollen die Teilnehmer folgende Fragen klären: Ist ein E-Bike für mich das Richtige? Wie bewege ich mich sicher im Straßenverkehr? Welche Risiken gehe ich beim E-Radfahren in? Welches E-Bike könnte zu mir passen? Was kostet E-Radfahren? Welche Erfahrungen haben jahrelange E-Radfahrer gesammelt?

Für den praktischen Teil wird ein Übungsparcours auf dem Schulhof aufgebaut. Die Teilnehmer können mit ihrem eigenen E-Bike üben. Außerdem werden die eigenen Fahrräder auf Eignung und Einstellung geprüft. Teilnehmer sollen zur Veranstaltung ihren Fahrradhelm mitbringen Eine Voranmeldung ist erwünscht, bei Hildegund Risse-Scherm, Telefon 09073/537, oder Werner Wittmann, Telefon 09073/7996. (pm) Symbolfoto: dpa

