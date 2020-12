17:00 Uhr

Sichert Roma den Transport des Impfstoffes?

Plus Das Buttenwiesener Unternehmen könnte bei der Verteilung des Präparats von Biontech eine entscheidende Rolle einnehmen und spezielle Container produzieren. Vielleicht wird im Landkreis ein Pilotprojekt gestartet.

Von Benjamin Reif

Der Buttenwiesener Firma Romakowski könnte eine wichtige Rolle bei der Bekämpfung der Pandemie zukommen. 300 Millionen Dosen Impfstoff hat sich die EU bei der Mainzer Firma Biontech als Option gesichert. Ein großes Problem besteht bei dieser Lösung aber noch in der logistischen Infrastruktur, wie der Impfstoff zu den Impfzentren gelangen soll. Denn er ist äußerst empfindlich und benötigt für die Lagerung und einen längeren Transport eine Temperatur von rund –80 Grad Celsius – viel kälter, als es ein normaler Kühltransporter, etwa für Fleischprodukte, leisten könnte. Und da der Bedarf an solchen Transporten bisher ziemlich gering war, könnte die Beförderung von Millionen von Impfdosen zu einer Herausforderung werden.

Hier könnte der Spezialist für Dämm- und Kühlsysteme Roma aus Buttenwiesen ins Spiel kommen. Denn die Firma wäre eigenen Angaben zufolge in der Lage, innerhalb von zwei bis drei Wochen den ersten Tiefkühl-Spezialcontainer herzustellen. Wenn die Produktion einmal angelaufen ist, könnten pro Woche acht der massiven Transportbehältnisse produziert und anschließend auf Lkw montiert werden. So berichtet es Vertriebsleiter Matthias Lang. Doch er fügt hinzu: „Die Zeit drängt massiv.“

Um die eigenen Möglichkeiten in München ins Gespräch zu bringen, kontaktierte Lang den Landtagsabgeordneten und Parlamentarischen Geschäftsführer der Freien Wähler, Fabian Mehring. Der Meitinger, der einst am Wertinger Gymnasium Abitur gemacht hat, ist Mitglied der „Corona-Taskforce“ des Landtags und machte sich am Montag auf nach Buttenwiesen, um sich die Möglichkeiten bei Roma erklären zu lassen. Mehring ist begeistert von dem Potenzial, das ihm da quasi in seiner Heimat präsentiert wurde, wie er im Gespräch mit unserer Zeitung sagt. Ein Produkt aus dem bayerischen Mittelstand wäre in seinen Augen ideal – mit solchen habe man ja bereits gute Erfahrungen gemacht. „In diesen schwierigen Zeiten geht es mehr denn je um pragmatische Lösungen“, sagt Mehring. „Hierzu hat Bayerns Mittelstand bereits erheblich beigetragen, als es um die kurzfristige Produktion von Masken, Desinfektionsmitteln und Schutzausrüstung ging.“

In Buttenwiesen könnte die Lösung für den Transport des Impfstoffs liegen

Er habe sofort im Anschluss an die Führung bei Roma mit Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger telefoniert und diesem seine Eindrücke geschildert, sagt Mehring. Ebenso informierte er Bayerns Gesundheitsministerin Melanie Huml. Er sehe durchaus die Chance, dass Roma in eine bayernweite Lösung involviert werde, sagt Mehring. Doch wie jeder Auftrag zwischen Regierung und dem privaten Wirtschaftssektor wird auch dieser über ein Ausschreibungsverfahren vergeben, insofern sind die konkreten Chancen von Roma noch nicht absehbar.

Vertriebsleiter Matthias Lang (links) und Mitarbeiter Martin Mayr erläuterten Fabian Mehring viel über die technischen Möglichkeiten bei Roma. Bild: Roma

Mehring könnte sich ein Pilotprojekt im Landkreis Dillingen mit den Roma-Spezialcontainern vorstellen. Landrat Leo Schrell (Freie Wähler) wäre einer solchen Idee gegenüber nicht abgeneigt. Gegenüber unserer Zeitung sagte er: „Grundsätzlich finde ich die Initiative zu einem Pilotprojekt eine ausgezeichnete Idee.“

Der Landkreis werde deshalb in den kommenden Tagen mit dem Staatsministerium für Gesundheit und Pflege klären, ob und in welcher Weise der Kühl-Container für das Impfzentrum – welches in Wertingen eingerichtet werden soll (wir berichteten) – zum Einsatz kommen könnte.

Eine Spezialanfertigung von Roma aus besonderen Materialien

Fabian Mehring jedenfalls würde sich freuen, wenn ein Teil der Lösung gegen das Coronavirus aus Buttenwiesen stammt. Die Container aus dem Hause Roma wären voraussichtlich zwischen sechs und sieben Meter lang, damit sie auf Lkw montiert werden können, berichtet Vertriebsleiter Matthias Lang. Die eigentliche Kältetechnik innerhalb der Großbehälter würde indes nicht von Roma kommen, sondern von einer Partnerfirma montiert werden – Roma wäre nur für den „Korpus“ zuständig. Doch auch der gestaltet sich durchaus anspruchsvoll: Um die Temperatur von minus 80 Grad Celsius zu erreichen und dauerhaft zu halten, braucht es einen massiven Rahmen, in dem spezielle Materialien mit besonders guten Dämmeigenschaften zum Einsatz kommen. Der rückwärtige Bereich, ungefähr anderthalb Meter, ist für die Komponenten der sogenannten Kältekaskade reserviert. Eine Technik, die auch bei Kältekammern im Sport- und Therapiebereich angewandt wird, sagt Lang.

Die Türe des Containers ist mit einer speziellen Silikondichtung ausgestattet, die extrem temperaturbeständig sei, sagt Lang. Im restlichen Bereich verbleibe Platz für etwa acht Europaletten mit den Impfstoffdosen, die von den Biontech-Produktionsstandorten in Mainz und Idar-Oberstein in den Landkreis transportiert werden könnten. Dazu müsste der Biontech-Impfstoff aber erst zugelassen werden, wie das am Dienstag bereits in Großbritannien geschehen ist.

Innerhalb der EU gelten allerdings strengere Maßgaben als im Vereinigten Königreich oder den USA. Die Europäische Arzneimittel-Agentur Ema will bis Jahresende über eine vorläufige Zulassung des Präparats aus Mainz entscheiden.

