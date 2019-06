00:33 Uhr

Sickermulden gebaut

Wasser in Gundelfingen soll sicher vor Ort abfließen. Was konkret umgesetzt wird

Die Menschen im Bauernfeld in Peterswörth und im Unteren Ehla in Gundelfingen hatten in den vergangenen Wochen mehrere Arbeiter vor ihrer Haustüre zu Gast. Hintergrund war die Herstellung der sogenannten Sickermulden zwischen der Straße und ihren Grundstücken. „Wir setzen damit einen vom Landratsamt genehmigten Wasserrechtsbescheid um, der mit der Errichtung der Baugebiete erlassen wurde“, erklärt der zuständige Abteilungsleiter der Stadt, Harald Pröbstle.

Bisher waren die Mulden provisorisch lediglich mit Schotter aufgefüllt. Jetzt haben die Arbeiter das Material entfernt und mit einer 20 bis 25 Zentimeter dicken Humusschicht, sowie Grassamen versehen. Eine Maßnahme, die viele Vorteile hat, erklärt Pröbstle. „Wir sorgen dafür, dass Regenwasser vor Ort versickern kann und nicht über einen teuren Kanal abgeführt werden muss.“ Vor allem der Humus stellt dabei einen ökologischen Faktor dar. „Wenn ein Auto auf der Straße Öl verliert, dann gelangt das nicht ins Grundwasser, sondern wird vom Humus gebunden“, sagt er.

Einige der Mulden sind zudem mit Überlaufschächten versehen, die bei Starkregen für Entlastung sorgen sollen. Markant sind auch eingesetzte Holzpfähle, auf denen Katzenaugen montiert sind. „Sie geben Autofahrer eine Orientierung, dass sie nicht versehentlich in die Mulden fahren, zum Beispiel, wenn viel Schnee gefallen ist“, erklärt der Abteilungsleiter. Ein weiterer positiver Nebeneffekt – in Zeiten des Insektensterbens – ist, dass die Räume auch neuen Lebensraum für die Kleinsttiere bieten. Wermutstropfen für viele der Anwohner ist allerdings, dass sie auf den Bereichen nicht mehr länger parken können. Rein rechtlich gesehen waren die Flächen ohnehin nicht dafür vorgesehen, da Autos den Untergrund verdichten und damit das Regenwasser nicht mehr abfließen kann, informiert die Stadt. Sie kommt auch in regelmäßigen Abständen für den Unterhalt der Mulden auf. (pm)

