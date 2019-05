Sie legen ihren Warenhandel zusammen

Plus Die Raiffeisenbank Aschberg steigt beim Bezirkslagerhaus Wertingen ein. Welche Vorteile die beiden Unternehmen und Kunden davon haben sollen. Und was dies für die geplante Millionen-Investition in der Zusamstadt bedeutet.

In einigen Bereichen wie dem Futtermittelhandel haben die Raiffeisenbank Aschberg und das Bezirkslagerhaus Wertingen (BLW) bereits in der Vergangenheit zusammengearbeitet. Doch jetzt legen die beiden Unternehmen ihr Warengeschäft zusammen.

Die Raiffeisenbank Aschberg mit Sitz in Holzheim wird dazu als Gesellschafter bei der Bezirkslagerhaus Wertingen GmbH einsteigen, informierten Raiba-Vorstandsvorsitzender Josef Negele und BLW-Geschäftsführer Gebhard Thoma am Mittwoch unsere Zeitung. Sowohl für die beiden Unternehmen als auch die Kunden soll die Fusion im Warenhandel einige Vorteile bringen, hieß es in der Pressekonferenz in der Bankzentrale in Holzheim, an der auch Raiba-Vorstand Matthias Vogel und Thomas designierter Nachfolger Stefan Ortner teilnahmen.

Drei Silos sollen entstehen

Vor eineinhalb Jahren hatte BLW-Geschäftsführer Thoma im Bauausschuss der Stadt Wertingen Pläne für die Modernisierung des Standorts am einstigen Bahnhofsgelände präsentiert, um ein leistungsfähiger Partner für die Landwirte in der Region zu bleiben. Drei Silos mit einer Höhe von 26 Metern und eine neue Verladestraße mit zehn Zellen sollten entstehen, die Erfassungskapazität von 80 Tonnen Schüttgut in der Stunde auf 150 Tonnen gesteigert werden. Doch zuletzt liefen die Überlegungen in andere Bahnen – in Richtung Kooperation mit der Raiffeisenbank Aschberg. Denn in Holzheim stehen bereits acht Silos, die etwa 12000 Tonnen Getreide, Mais und Ähnliches aufnehmen können. Zudem könnte der Standort um weitere acht Silos erweitert werden, wie Negele erläuterte.

Der Getreidehandel könnte ausgebaut werden

Der Zusammenschluss biete viele Vorteile. Die regulatorischen Anforderungen, so Negele, seien wegen der Kombination aus Bank- und Warengeschäft groß. Für die Auslagerung des Landhandels in eine eigene GmbH habe die notwendige Betriebsgröße gefehlt. Durch den Zusammenschluss mit dem Wertinger Bezirkslagerhaus könne der Getreidehandel ausgebaut werden, ist Negele überzeugt. „Wir wollen im Agrargeschäft weiter erfolgreich sein“, sagte der Vorstandsvorsitzende. Gleichzeitig könnten durch die Fusion Sach- und Personalkosten gespart werden. An der Mitarbeiterzahl werde sich durch die Kooperation aber nichts ändern. „Wir wollen keine Stellen abbauen und brauchen jeden Mitarbeiter“, sagte Negele.

BLW-Geschäftsführer Thoma betonte, dass sich das Gesamtangebot für Landwirte und die anderen Kunden durch die Kombination der beiden Häuser erweitern werde. Die neue Betriebsgröße ermögliche noch bessere Vermarktungschancen. Daraus entstehende Preisvorteile können an Kunden weitergegeben werden, stellte Thoma in Aussicht. Neben dem Agrarbereich handelt die BLW, die Standorte in Meitingen und Achsheim hat, auch mit Brenn-, Treib- und Baustoffen, der Hagebaumarkt in Wertingen gehört dem Bezirkslagerhaus und wird von einem Franchise-Partner betrieben. Die VR-Handels- und Gewerbebank ist wiederum alleiniger Gesellschafter der BLW und passe als Genossenschaftsbank zur Raiba Aschberg, wie Thoma erklärte.

Das Einzugsgebiet ist groß

Im Landhandel (An- und Verkauf von Agrarprodukten) werde die neue „BLW & Warenabteilung Raiffeisenbank Aschberg“ ein Einzugsgebiet von Günzburg bis Baar und von Lauterbach bis Bobingen im Süden des Landkreises Augsburg haben. Wie der Umbau am Ende in Wertingen aussehen wird, müsse überdacht werden, sagte Thoma: „Die Pläne werden überarbeitet.“ Am Abbruch des alten Lagerhauses aus dem Jahr 1919 werde die BLW aber festhalten, kündigt der Geschäftsführer an. Die Technik in dem Gebäude sei „absolut veraltet“. Möglicherweise, so Thoma, werde das Bezirkslagerhaus in das neue Geschäftsfeld ökologischer Landbau investieren. Für diese Agrarerzeugnisse brauche es eigene Warenströme und Lagermöglichkeiten.

