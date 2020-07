14:33 Uhr

Sie sind da, wenn die Sucht außer Kontrolle ist

Die Dillinger Suchtfachambulanz verzeichnet mehr Nachfragen und hat ihr Angebot entsprechend angepasst. Das Team will zudem noch mehr auf Angehörige eingehen.

Die Suchtfachambulanz Dillingen passt ihr Angebot dem aktuellen Bedarf an. Das teilte die Leiterin der Einrichtung, Sabine Schmidt, mit. Nachdem seit März 2020 aufgrund der Corona-Krise ausschließlich telefonisch beraten werden durfte, finden demnach jetzt wieder persönliche Beratungen, nach vorheriger Terminvereinbarung, und Gruppenangebote statt.

Zuvor fand das Beratungsangebot telefonisch statt. Oft nahm man sich dafür eine Stunde Zeit. „So konnten wir den Kontakt zu unseren Klienten halten und weiter für sie da sein. Schwieriger war der Beziehungsaufbau mit neuen Klienten, aber auch möglich. Wie immer gibt es auch etwas Positives, telefonische Beratungen werden wir in Zukunft öfter anbieten, vor allem, wenn es Menschen schwerfällt, uns zu erreichen“, erklärt Schmidt.

Ambulante Reha findet wieder statt

Ihre Kollegin Eva Kannamüller, Master-Psychologin, freut sich, dass es wieder losgeht. „Die therapeutischen Maßnahmen wie die ambulante Reha Sucht und die Sucht Reha Nachsorge können wieder wie gewohnt stattfinden.“ Gruppen mit mehr als sechs Teilnehmern sind nach den geltenden Abstandsregeln in den Räumen der Dillinger Suchtfachambulanz nicht möglich. Deshalb wurden die Konzepte laut Schmidt verändert und angepasst.

Mehr als sechs Teilnehmer hat etwa die langjährige Angehörigengruppe. In dieser Gruppe tauschen sich Angehörige von suchtkranken Menschen aus, stützen sich gegenseitig und versuchen, neue Wege aus ihrer scheinbar hoffnungslosen Lage zu finden.

Rolle als Angehörige

Da die Anfragen gestiegen sind, hat Sozialpädagogin Renate Hausmann ein neues Angebot geschaffen: An drei Nachmittagen in 14-tägigem Abstand werden Themen wie „Abhängigkeit ist eine Krankheit“, „Meine Rolle als Angehörige“, „Co-Abhängigkeit“ und die Angst vor einem Rückfall behandelt. Dabei seien die Informationen genauso wichtig wie der Austausch untereinander. „Bei weiteren Anmeldungen werden wir das Angebot wiederholen“, verspricht Gruppenleiterin Hausmann. Das Beratungsangebot für Menschen, die wegen Alkohol- oder Drogenkonsum mit dem Gesetz in Konflikt gekommen sind, ist laut Schmidt schon vor Corona „regelrecht gesprengt“ worden. „Deswegen werden wir den Versuch starten, in diesem Bereich ein neues, spezielles Angebot zu schaffen.“ Das Gruppenangebot „Game“ – Gerichtsauflage mit Erfolg – richtet sich an die Klienten, die aus einem Strafverfahren mit Drogen- oder Alkoholbezug eine Auflage von acht Beratungsgesprächen erhalten.

Diese Auflage können sie im Rahmen einer Gruppenteilnahme plus einem Vorbereitungs- und einem Abschlussgespräch erfüllen. „Die Gruppe legt ihr Augenmerk auf die Selbstreflexion und Selbsterkenntnis sowie auf die Wiedererlangung von Selbstkontrolle in Bezug auf das eigene Leben, vorzugsweise ohne Probleme wegen Alkohol oder Drogen“, erklärt die zuständige Mitarbeitern, Psychologin Nanki Bhalla.

Auch Kinder ab sechs Jahren

Sehr zur Freude beim ganzen Team der Suchtfachambulanz Dillingen wird das Präventionsprojekt Kiasu weitergeführt. Dieses Gruppenprojekt ist speziell für Kinder aus suchtbelasteten Familien. Nachdem die Projektförderung der AOK Bayern in Zusammenarbeit mit der Gesundheitsregion plus des Landkreises Dillingen im Juni laut Schmidt ausgelaufen ist, hat der Träger der Beratungsstelle, der Caritasverband für die Diözese Augsburg, die Übernahme und Fortführung zugesagt.

In diesem Projekt gibt es jederzeit die Möglichkeit für Kinder von sechs bis 16 Jahren, einzusteigen. Die Präventionsgruppe trifft sich 14-täglich und bietet Kindern und Jugendlichen aus suchtbelasteten Familien die Möglichkeit, sich vertrauensvoll auszutauschen, gelebte Solidarität zu erfahren und mit Spaß und Freude ins Wochenende zu starten. Geleitet wird die Gruppe von Verena Mench und Mitarbeiterinnen der Suchtfachambulanz, über die auch die Kontaktaufnahme erfolgt. Nach den vergangenen, eher ruhigeren Wochen stellt die Suchtfachambulanz Dillingen laut ihrer Leiterin eine deutlich höhere Nachfrage an Beratungsterminen fest. Laut der Verwaltungsangestellten Diana Schäfer steht an manchen Tagen das Telefon nicht still.

Außensprechtag in Wertingen

Betroffene, Angehörige oder Menschen, die in Not sind, sind froh, wieder zu persönlichen Gesprächen kommen zu können. Auch der Außensprechtag in Wertingen soll ab spätestens September wieder abgehalten werden können. Vor allem nach den Ereignissen in Nordendorf mit zwei Todesopfern ist die Betroffenheit groß. Auch da ist die Suchtfachambulanz Ansprechpartner für Fragen und Informationen. „Wir sind für alle Suchtprobleme erwachsener Menschen im Landkreis Dillingen, ob Alkohol oder Drogen, zuständig und beraten auch Angehörige jugendlicher Konsumenten“, betont Schmidt.

Die Dillinger Suchtambulanz ist erreichbar unter Telefon 09071/ 71136 von montags bis freitags von 9 bis 12 Uhr und montags und mittwochs von 13 bis 15.30 Uhr sowie per E-Mail an: suchtfachambulanz.dillingen@caritas-augsburg.de (pm/dz)

