vor 47 Min.

Sie sind seit 30 Jahren für Frauen in Not im Einsatz

Das Frauenhaus Nordschwaben unterstützt seit drei Jahrzehnten Frauen aus den Landkreisen Dillingen und Donau-Ries. Das wurde von der Regierung entsprechend geehrt.

Die Regierung von Schwaben ehrt die Arbeit des Verein „Projekt Frauenhaus Nordschwaben – Hilfe bei Gewalt an Frauen und Kindern“, der in den Landkreisen Dillingen und Donau-Ries aktiv ist, mit 3000 Euro. Diese Spende aus dem Gewinnsparen der Volksbanken Raiffeisenbanken, war zum 30-jährigen Bestehen sehr willkommen. Überbracht wurde der Scheck von Regierungsdirektor Thomas Schütz im Namen von Regierungspräsident Erwin Lohner. VR-Kreisverbandsvorsitzender Paul Ritter und Regionaldirektor Werner Schartel vom Genossenschaftsverband Bayern freuten sich, dass Tausende von VR-Gewinnsparern indirekt dieses wichtige Hilfsangebot für misshandelte oder von Misshandlung bedrohte Frauen und Kinder in der Region mittragen.

1990 wurde Verein gegründet

Die Spende helfe nun „dringende Renovierungsarbeiten im Haus durchzuführen und neue Spielsachen sowie einen Kühlschrank anzuschaffen“, so Ursula Kneißl-Eder, Gründungsmitglied von 1990. Einen Anstieg an häuslicher Gewalt während Corona konnte im Frauenhaus Nordschwaben glücklicherweise nicht beobachtet werden, so Vorsitzende Maja Pauer – das sei in größeren Städten allerdings anders und auch generell nehme häusliche Gewalt weiter zu. „Auch unser Haus mit Platz für fünf Frauen und deren Kinder ist fast immer ausgelastet und mit 3888 Übernachtungen lagen wir 2019 deutlich über den Vorjahren.“

Auch Kinder im Frauenhaus

Die aktive Betreuung der Frauen und Kinder im Frauenhaus wird von ausgebildetem Personal geleistet, für die ehrenamtliche Mitarbeit im Verein freuen sich die Vorstands-frauen aber jederzeit über neue Gesichter. Weitere Informationen unter www.frauenhausnordschwaben.de, per Telefon unter 09074/922109 oder per Mail an maja.pauer@t-online.de.

Das Haus selbst gibt es seit 1994, die Adresse wird zum Schutz der Frauen anonym gehalten. (pm)

