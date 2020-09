04:30 Uhr

Sie sind seit 65 Jahren verheiratet

Plus Mathilde und Johann Geißler haben am 17. September 1955 in Stillnau geheiratet. Zwei Tage vorher erfuhr das Paar, dass die Feier verlegt werden muss.

Von Helmut Herreiner

Auch in der heutigen Zeit mit all ihren medizinischen und technischen Errungenschaften ist es nur wenigen Paaren vergönnt, auf 65 gemeinsam verbrachte Ehejahre zurückzublicken. Als sie am 17. September 1955 in der Kirche St. Alban in Stillnau vor den Traualtar traten, dachten auch Mathilde und Johann Geißler mit keinem Gedanken daran, sechseinhalb Jahrzehnte später einmal gemeinsam die eiserne Hochzeit feiern zu dürfen.

Mathilde Geißler, geborene Rehm, stammt aus dem kleinen Dorf auf den Jurahöhen im Kesseltal und wuchs hier in einer Landwirtschaft auf. Ihr Ehemann hingegen kommt aus Bobingen südlich von Augsburg. Ihn trieben einst Neugier und ein bisschen Abenteuerlust ins Kesseltal. Er hörte von Nachbarn aus Bobingen, die 1955 dorthin gezogen waren, und wollte daraufhin wissen, wo dieses Dorf denn genau liegt. Er fuhr mit seinem Motorrad dorthin und sah bei dieser Gelegenheit ein junges Mädchen, das ihm nachhaltig im Gedächtnis blieb. Er schrieb ihr von Bobingen aus und erhielt Antwort.

Vom Lechfeld ins Kesseltal

Und so kam es, dass er alle paar Wochen vom Lechfeld ins Kesseltal nach Stillnau fuhr, „für die damaligen Verhältnisse schon eine ganz schöne Strecke“, wie er sich schmunzelnd erinnert. Also wurde nach weniger als einem Dreivierteljahr das Aufgebot bestellt. Auf die standesamtliche Hochzeit am 16. September folgte am 17. September die kirchliche Trauung. Die Hochzeitsfeier war gar nicht so einfach, denn zwei Tage zuvor erfuhr das Paar, dass im Gasthaus in Stillnau nicht gefeiert werden konnte. Stattdessen ging es zum „Engelwirt“ nach Bissingen, wohin die Stillnauer aber fast alle laufen mussten, nachdem es noch kaum Autos gab.

„Danach stand zuerst die Kartoffelernte an“, erzählt Johann Geißler, dessen Arbeitskraft in der Landwirtschaft natürlich von Beginn an geschätzt wurde.

Fünf Kinder, 13 Enkel, fünf Urenkel

Weil sie von dem „Bauernwerk“ nicht leben konnten, suchte er jedoch eine feste Arbeitsstelle und fand diese auch gleich im Oktober 1955 in der Schreinerei Erdt im benachbarten Bissingen, wo er 17 Jahre lang tätig war. Das Schreinern und der Modellbau blieben seine großen Hobbys bis ins höhere Alter.

Heute lässt bei dem 87-Jährigen ebenso wie bei seiner gleichaltrigen Ehefrau die Gesundheit naturgemäß allmählich etwas nach, dennoch erfreuen sich die beiden an der großen Nachkommenschar mit fünf Kindern, 13 Enkeln und mittlerweile auch schon fünf Urenkeln. Mathilde Geißler kümmerte sich 40 Jahre lang als Mesnerin unter anderem um den Blumenschmuck und die Reinigung der Albanskirche und sang im hiesigen Kirchenchor. Für sie gilt, was sie schon vor fünf Jahren bei ihrer diamantenen Hochzeit sagte: „Wir sind froh um jeden Tag, an dem wir gemeinsam aufstehen können.“ Und das werden die beiden im Kreise der Familie auch feiern.

